Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού»

Στο Αιγαίο έχει αναπτυχθεί από τη Δευτέρα σημαντικό μέρος τουρκικών αεροναυτικών δυνάμεων για την διεξαγωγή της άσκησης «Θαλασσόλυκος (Denizkurdu) – Ι/2025» η οποία ολοκληρώνεται βάσει προγράμματος αύριο και μεταξύ των παιγνίων της περιλαμβάνει και σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού»…

Άραγε ποια «εχθρικά νησιά» βρίσκονται πλησίον των τουρκικών ακτών; Μήπως αυτά που κάποιοι έλεγαν ότι «θα έρθουν μια νύχτα» ή ότι «θα κολυμπήσουν μέχρι το Καστελόριζο»;

Το Newsbomb απευθύνθηκε στον αμυντικό αναλυτή αντιστράτηγο ε.α. Λάζαρο Καμπουρίδη* προκειμένου να αναλύσει όλα τα δεδομένα σε συνάρτηση και με την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις».

«Από τις 6 Οκτωβρίου είναι σε εξέλιξη η μεγάλη Αεροναυτική Άσκηση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ) «Θαλασσόλυκος» η οποία διεξάγεται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που περιβάλλουν την Τουρκία με τη συμμετοχή 92 πολεμικών πλοίων και 66 αεροσκαφών, ΜΕΑ, ελικοπτέρων κλπ. Αυτή θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με την εκτέλεση σεναρίου με μήνυμα προς την Ελλάδα. Πρόκειται για την δεύτερη άσκηση «Θαλασσόλυκος» του έτους και την πρώτη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου των ΤΕΔ», επισημαίνει ο κ. Καμπουρίδης στο Newsbomb.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άσκηση είναι προγραμματισμένη και ενταγμένη στο πρόγραμμα στρατιωτικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και φαίνεται ότι οι έρευνες του πλοίου επιστημονικών ερευνών «Πίρι Ρέις» (04-14/10/25) σχεδιάστηκαν ώστε να συμπίπτουν χρονικά «με αυτή με σκοπό να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, μιας και το κύριο και σημαντικότερο μέρος της άσκησης εκτελείται στις περιοχές αυτές».

Σχέδιο κατάληψης εχθρικού νησιού

Όπως υπογραμμίζει στο Newsbomb ο κ. Καμπουρίδης, «το μήνυμα γίνεται ακόμη ισχυρότερο εξετάζοντας το σενάριο της άσκησης κατά την Ημέρα των Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV day) καθώς ολοκληρώνεται με επεισόδιο κατάληψης μικρού «εχθρικού» νησιού».

Διευκρινίζει δε ότι η άσκηση αυτή αν και είναι αρμοδιότητας της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, στην ουσία αποτελεί μία διακλαδική άσκηση με βαρύτητα στο αεροναυτικό στοιχείο.

Σε σχετικό ερώτημα γιατί η συγκεκριμένη άσκηση πραγματοποιείται πλέον περισσότερες φορές το χρόνο ο αμυντικός αναλυτής τονίζει:

«Η Άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε αντίθεση με το παρελθόν η οποία πραγματοποιούνταν μία φορά το χρόνο (κάθε Μάιο με αρχές Ιουνίου), μετά από το 2023 εκτελείται περισσότερες φορές εντός του έτους. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι το έτος 2024 αυτή πραγματοποιήθηκε τρεις φορές και το 2025 δύο φορές. Φαίνεται ότι η Άγκυρα κατέφυγε στην τακτική αυτή, προκειμένου να διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους ενεργά αεροναυτικά στοιχεία στο Αιγαίο όχι μόνο για λόγους εκπαιδεύσεως αλλά κυρίως για λόγους επίδειξης ισχύος και εκπομπής μηνύματος ότι «το αφεντικό στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο είναι η Τουρκία».

DENİZKURDU-I 2025 TATBİKATI DEVAM EDİYOR



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-10 Ekim tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı, "Mavi Vatan"da devam ediyor. pic.twitter.com/69pWl9DB1M — SAVTEK Dergi (@savtekdergi) October 7, 2025

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος MBA από το Nottinngham Trend University, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ΔΠΘ, και υποψήφιος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο / 2022

