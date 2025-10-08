Ο περίπλους του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο - Αναλυτικός χάρτης με την πορεία του ερευνητικού σκάφους

«Βόλτες» στο Αιγαίο κάνει από τις αρχές Οκτωβρίου το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας Πίρι Ρέις, με το τουρκικό πλοίο να αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του έως και τις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την naxtex του σταθμού της Σμύρνης.

Το Newsbomb χαρτογράφησε τα σημεία που έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί το Πίρι Ρέις με βάση τις επισήμως δηλωθείσες συντεταγμένες από την τουρκική navtex. Πρόκειται για τοποθεσίες από την Ίμβρο και τα μικρασιατικά παράλια έως το γεωγραφικό κέντρο του Αιγαίου, κοντά στις βραχονησίδες Καλόγεροι, καθώς και στα ανοιχτά της Σάμου και της Ικαρίας.

Παρατηρώντας τον χάρτη, όπου έχουν σημειωθεί με διαφορετικό χρώμα οι πορείες που έχει δηλώσει το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, γκρίζο- κόκκινο για την πορεία από την Ίμβρο έως βορειοδυτικά της Χίου και στο λιμάνι της Σμύρνης, και τη δεύτερη ξεχωριστή διαδρομή (γαλάζιο) από τις βραχονησίδες Καλόγεροι και μεταξύ της Σάμου και της Χίου.

Στα ανοιχτά της Σάμου το σκάφος

Το ερευνητικό σκάφος βρισκόταν το μεσημέρι της Τετάρτης (08/10) στο νότιο τμήμα των δηλωμένων στιγμάτων του, και συγκεκριμένα στα βόρεια της Σάμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ναυτιλιακών δεδομένων MarineTraffic.

Η τοποθεσία του Πίρι Ρέις το μεσημέρι της Τετάρτης (08/10). MarineTraffic

Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα δεδομένα της πορείας του, όπως τα καταγράφει η MarineTraffic, το σκάφος ξεκίνησε από το Κουσάντασι το πρωί της Τετάρτης (08/10), και κινείται με βορειοδυτική πορεία.

Η πορεία του Πίρι Ρέις από το μεσημέρι της Τρίτης (07/10). MarineTraffic

