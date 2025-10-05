Πίρι Ρέις: Σε διεθνή ύδατα στο κεντρικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Ψαρά και Σκύρο

Στα διεθνή ύδατα πλέει το τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέϊς με την Ελλάδα να παρακολουθεί στενά τη διαδρομή του αλλά και το αν η γειτονική χώρα θα θελήσει να κλιμακώσει τις κινήσεις της

Σε διεθνή ύδατα συνεχίζει για δεύτερη ημέρα να πλεέει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, σύμφωνα με την παράνομη Natvex που εξέδωσε από τη Σμύρνη. Αμέσως, η ελληνική πλευρά εξέδωσε aντιnavtex.

Μετά τις έρευνες σε τουρκικά χωρικά ύδατα, μεταξύ της Ίμβρου και της Τενέδου, το Πίρι Ρέις άρχισε να πλέει από το μεσημέρι της Κυριακής σε διεθνή ύδατα στο κεντρικό Αιγαίο. Το βράδυ της Κυριακής πλέει σε διεθνή ύδατα προς τη Χίο, ανάμεσα σε Ψαρά και Σκύρο.

Σύμφωνα με τη ναυτική του αναγγελία, αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες σε 22 σημεία στα διεθνή ύδατα της περιοχής του Άη Στράτη.

Η πορεία του βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Αθήνα. Ειδικότερα, παρακολουθείται από ραντάρ του Πολεμικού Ναυτικού, από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ στην κίνση του Πίρι Ρέις, δίνοντας ένα πανηγυρικό τόνο, καθώς το θεωρούν ένα σύμβολο εθνικής παρουσίας στο Αιγαίο.

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα, η Τουρκία βγάζει σταδιακά τον στόλο της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για την ανάγκη εκτέλεσης της άσκησης «Θαλασσόλυκος».

«Λάδι στη φωτιά» έριξε το βράδυ του Σαββάτου ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μιλώντας σε τουρκικό κανάλι, ο οποίος τόνισε πως αν δεν υπάρξει λύση που να βολεύει την Τουρκία, η απάντηση θα δοθεί από τον τουρκικό στρατό.

