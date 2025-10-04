Αιγαίο: Το Πίρι Ρέις βόρεια της Μυτιλήνης - Ξεκινά η Navtex της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος "Πίρι Ρέις" βρίσκεται βόρεια της Μυτιλήνης, συνεχίζοντας τον πλου του στο Αιγαίο. Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής (3/10) για να πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα με NAVTEX.

Η τουρκική πρόκληση και η περιοχή έρευνας

Η τουρκική NAVTEX τέθηκε σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και καλύπτει μια εξαιρετικά εκτεταμένη περιοχή. Αυτή φτάνει έως το κέντρο του Αιγαίου και περιλαμβάνει πλήρως την αμφισβητούμενη ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η συγκεκριμένη περιοχή εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη-Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Αν και οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά και διεθνή ύδατα, διεξάγονται σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην ελληνική δικαιοδοσία για την έκδοση ναυτικών οδηγιών.

Άμεση η αντίδραση της Ελλάδας

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Η Ελλάδα εξέδωσε τη δική της αντι-NAVTEX, με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου. Με αυτήν, υπενθυμίζεται ότι η τουρκική οδηγία περιλαμβάνει παράνομα περιοχές οι οποίες ανήκουν τόσο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα όσο και στην ελληνική περιοχή ευθύνης.

