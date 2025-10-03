Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη νέα Navtex για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο που εξέδωσε χθες το βράδυ η Τουρκία.

Η τουρκική Navtex, που θα ενεργοποιηθεί από τις 4 Οκτωβρίου, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης για το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Ωστόσο, η προηγούμενη Navtex δεν αξιοποιήθηκε από την Τουρκία, πιθανώς λόγω της προγραμματισμένης αλλά ακυρωθείσας συνάντησης των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας. Η νέα Navtex βασίζεται στην παλαιότερη και αναγγέλλει επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, σε περιοχές που περιλαμβάνουν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, όπου ωστόσο ενδέχεται να εκτείνονται και τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, για τις οποίες η αρμοδιότητα ερευνών και έκδοσης Navtex ανήκει στην Ελλάδα.

Για αυτό το λόγο, η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex, υπενθυμίζοντας την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Απομένει να διαπιστωθεί αν το ερευνητικό σκάφος θα εξέλθει από τον κόλπο της Σμύρνης ή αν πρόκειται για μια ακόμη ανταλλαγή Navtex και αντι-Navtex μεταξύ των δύο χωρών.

Τουρκία: Βγαίνει για έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Υπενθυμίζεται ότι η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης παράνομη NAVTEX, στην οποία αναφέρεται πως από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 14 του ίδιου μήνα, το Πίρι Ρέις θα πραγματοποιήσει έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, για επιστημονικές έρευνες.

Η τουρκική Navtex

Πριν από δύο εβδομάδες η Τουρκία εξέδωσε παρόμοια NAVTEX για πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Υπενθυμίζεται πως το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δεν είχε αποπλεύσει για έρευνες βάσει της NAVTEΧ.

Η κίνηση αυτή της Άγκυρας έρχεται την ώρα που είναι σε εξέλιξη η άσκηση των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων «Παρμενίων» και ενώ η ελληνική Βουλή εγκρίνει το σχέδιο νόμου του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Νωρίτερα, navtex για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών είχε εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και αντι-Navtex η Τουρκία.

