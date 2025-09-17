Νέα τουρκική NAVTEX για 23 δήθεν «αποστρατιωτικοποιημένα» νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Ρόδος

Ανεβαίνει ξανά το «θερμόμετρο» στο Αιγαίο, με την Τουρκία να εκδίδει νέα NAVTEX, επαναφέροντας τις προκλητικές αξιώσεις της.

Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνοντας τις ανυπόστατες και αβάσιμες αιτιάσεις περί αποστρατιωκοποίησης 23 ελληνικών νησιών, αναφέρει ότι «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Πρόκειται για μία πάγια και επαναλαμβανόμενη τακτική της Άγκυρας, με φόντο τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/09) σε όλο το Αιγαίο αλλά και τον Έβρο.

Μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, στη «σκιά» της επίσημης πρότασης του αμερικανικού κολοσσού Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, “South Crete I” και “South Crete II”, η Άγκυρα έστειλε στο Αιγαίο το «Πίρι Ρέις», εγείροντας ζητήματα κυριαρχίας.

Η Αθήνα διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά την πορεία του πλοίου παραμένοντας σε ετοιμότητα και διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με την εκπρόσωπο του υπουργείου, Λάνα Ζωχιού, να επισημαίνει νωρίτερα ότι δεν έχει μετακινηθεί από το λιμάνι της Σμύρνης.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για την έγκριση της σκοπιμότητας αγοράς τέταρτης γαλλικής φρεγάτας τύπου Belh@rra ερωτήθη αν η κυβέρνηση προβληματίζεται από την έξοδο του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, απάντησε κινούμενος σε ελαφρώς διαφορετικό μήκος κύματος από το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Δεν έχουν σχέση με το “Πίρι Ρέις” και αυτό δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

«Μας προβληματίζει, όμως, η παρουσία του;» επέμειναν οι δημοσιογράφοι και ο Νίκος Δένδιας απάντησε λακωνικά: «Δείτε μία φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ».

