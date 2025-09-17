Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν μας προβληματίζει

Μία από τις βασικές ειδήσεις σήμερα τετάρτη, ήταν η αιφνιδιαστική στρατιωτική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, που από ορισμένους εξελήφθη ως μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα την ώρα που σχεδιάζεται η έξοδος του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, για δραστηριότητες ακόμη και σε περιοχές που η γειτονική χώρα δεν έχει δικαιοδοσία.

Μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ όπου συζητήθηκε το μεταναστευτικό και ελήφθη η απόφαση να προχωρήσουν οι διαδικασίες για αγορά και 4ης φρεγάτας τύπου Belh@rra από τη Γαλλία, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη σημερινή, αιφνιδιαστική, άσκηση των ενόπλων δυνάμεων σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Δεν έχουν σχέση με το «Πίρι Ρέις», και το «Πίρι Ρέις» δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Μας προβληματίζει όμως η παρουσία του Πίρι Ρέις;» επέμειναν οι δημοσιογράφοι και ο Νίκος Δένδιας απάντησε λακωνικά: «Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ».

