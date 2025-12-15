Χαρδαλιάς: «Αποκαθιστούμε άμεσα τις υποδομές στον Βύρωνα» – Σύμβαση για αναβάθμιση των χώρων άθλησης

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και συντηρήσεων μιας σειράς αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 1.790.472 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η σύμβαση συνυπογράφηκε από τον Δήμαρχο Βύρωνα, Αλέξη Σωτηρόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Γιώργο Κορμά, και τη Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα, καλύπτοντας τόσο οικοδομικές εργασίες, επισκευές και συντηρήσεις των υποδομών, όσο και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και συστήματος BMS (Building Management System) για την αποτελεσματική και απομακρυσμένη διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διαθέτουν αναβαθμισμένη ασφάλεια, καλύτερη λειτουργικότητα, βελτιωμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και μεγαλύτερη κοινωνική ωφέλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση τους από όλους τους πολίτες.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν εντός 18 μηνών, στις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα:

Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς» (Σχολικό συγκρότημα Εργάνη)

Κλειστό Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής»

Δημοτικό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής»

1ο Αθλητικό Κέντρο (Αγία Τριάδα) - διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος

Αθλητικό Κέντρο Καρέα - διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος με κερκίδες

Κλειστό Γυμναστήριο «Τάκης Παπαγεωργίου» (Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Καρέα)

Κλειστό Γυμναστήριο «Μυρακτής» (Σχολικό συγκρότημα Μυρακτής)

Αθλητικοί υπαίθριοι χώροι των σχολικών συγκροτημάτων Λυκείου Καρέα και 5ου Λυκείου (Ταταούλων). Πρόκειται για διαμορφωμένους ανοικτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε αυλές σχολικών συγκροτημάτων που χρησιμοποιούνται για άθληση μετά το πέρας των μαθημάτων.

Η δημοπράτηση, η επίβλεψη και όλες οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα αναληφθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ενώ η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Με ιδιαίτερη χαρά υπογράφουμε σήμερα αυτήν την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Βύρωνα, μιας πόλης που επιτρέψτε μου να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά, καθώς εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ο Βύρωνας δεν είναι απλά η γειτονιά της παιδικής μου ηλικίας, αλλά και το σημείο αναφοράς για τη σύνδεσή μου με την τοπική κοινωνία και βέβαια με τον αθλητισμό. Μέσα από αυτό το έργο, στοχεύουμε να δώσουμε στους πολίτες της περιοχής, και ιδιαίτερα στη νεολαία, ασφαλείς, σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους για άθληση και κοινωνική συναναστροφή.

Ο αθλητισμός δεν είναι απλά μια δραστηριότητα, είναι τρόπος ζωής, παιδεία, και μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, οι εγκαταστάσεις θα αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές, ενεργειακή αποδοτικότητα, καλύτερη λειτουργικότητα και αυξημένα πρότυπα ασφαλείας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απρόσκοπτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σταθερά σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, στηρίζουν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και ενισχύουν την προσβασιμότητα στον αθλητισμό. Αυτό το έργο είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους Δήμους, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ουσίας που συνδέουν την καθημερινότητα των πολιτών με τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπει η σύμβαση, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Βύρωνα θα αποτελούν πρότυπο ασφάλειας, λειτουργικότητας και κοινωνικής αξίας, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους κατοίκους της περιοχής να αθληθούν, να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Είναι έργα που στοχεύουν σε ένα καλύτερο αύριο για τον Βύρωνα και τους πολίτες του».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος ανέφερε ότι: «Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά ανακαινίσεις, εκσυγχρονισμούς και παρεμβάσεις ασφάλειας, με στόχο να δημιουργήσουμε χώρους άθλησης που ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρντ της σύγχρονης εποχής.

Φιλοδοξούμε οι δημότες, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι μαθητές και οι νέοι του Βύρωνα να απολαμβάνουν υποδομές λειτουργικές, προσβάσιμες και πλήρως εξοπλισμένες. Θέλουμε κάθε εγκατάσταση να γίνει σημείο αναφοράς, ανοικτό στην κοινωνία, που θα καλλιεργεί τον αθλητισμό, θα ενισχύει την ποιότητα ζωής και θα δίνει ευκαιρίες σε όλους. Η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι στρατηγική επιλογή. Γιατί ο αθλητισμός είναι παιδεία, είναι πρόληψη υγείας, είναι τρόπος ζωής και ισχυρό εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Επενδύουμε σήμερα σε έργα που υπηρετούν τον άνθρωπο και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο αύριο της πόλης μας.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά για την υποστήριξη και τη συμβολή του στην εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Ευχαριστώ επίσης τις υπηρεσίες του Δήμου, τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια, μεθοδικότητα και πνεύμα συνεργασίας, ώστε αυτό το έργο να πάρει μορφή. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε έναν Βύρωνα πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο και πιο έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Το «παρών» στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης έδωσε και η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» ΑΕ, Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη, Δημήτρης Ταραζώνας.