Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις
Η γέφυρα Øresund επιτρέπει στους ταξιδιώτες να περνούν από Δανία στη Σουηδία σε λιγότερο από μισή ώρα. Η τιμή ξεκινά από 31€
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Øresund, η γιγαντιαία γέφυρα που συνδέει τη Δανία με τη Σουηδία, έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Σκανδιναβίας.
Το πανοραμικό πέρασμα πάνω από το νερό, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της και η φήμη της από το σκανδιναβικό θρίλερ «The Bridge» την καθιστούν πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT