Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα στοιχήματα της κυβέρνησης για το 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προήδρευσε χθες της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου όπου παρουσιάστηκε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, και ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση με αναφορά στο αγροτικό ζήτημα.

«Οι αγρότες έστειλαν τα μηνύματά τους, η πολιτεία απάντησε με τις αντοχές της οικονομίας. Τώρα είναι η ώρα της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ήταν ακόμα πιο σκληρός λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, σε όσους διεκδικούν χωρίς να συζητούν.

Μίλησε και για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα μπλόκα λέγοντας ότι τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η Τροχαία και είναι αδιαπραγμάτευτη η οδική ασφάλεια. Μάλιστα για το θέμα της οδικής ασφάλειας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την επικινδυνότητα των παρακαμπτήριων οδών όπου κατευθύνονται οι οδηγοί λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν και νέες εκταμιεύσεις για τους αγρότες, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα κάνει, ύψους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, με μερικές καθυστερήσεις, καθώς είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ. Όμως, όπως τόνισε, τα κονδύλια είναι περισσότερα από πέρυσι και με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα του αγροτικού κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουν ειπωθεί ότι μπορούν να συζητηθούν.

Μάχη κατά της ακρίβειας

Πρώτο θέμα στο υπουργικό ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία είναι σαφέστατα πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αφού η δυσφορία των πολιτών καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

«Πολιτική μας επιλογή είναι να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους για ανάχωμα στην ακρίβεια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός συνόψισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση τις συγκεκριμένες δράσεις:

Ήδη επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, τακτικό βοήθημα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, αναδρομικότητα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ και προκαταβολή υψηλότερων συντάξεων από ετήσιες αυξήσεις, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, και μείωση φορολογικών συντελεστών.

Παράλληλα παρουσίασε και ενδεικτικά παραδείγματα: Ένας συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα έχει να ωφεληθεί από την πολιτική μας με σχεδόν 500 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Αυτός που παίρνει σύνταξη 1.080 ευρώ, θα δει αύξηση 600 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Για έναν συνταξιούχο με μεγάλη σύνταξη 1.700 ευρώ, η αύξηση αυτή θα φτάσει τα 706 ευρώ ετησίως.

Από την αρχή του χρόνου θα έχουμε και τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου, του Ανατολικού, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και βέβαια από τον Μάρτιο ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας θα πληρώνει ουσιαστικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Παραπάνω από 12.000 χωριά και κοινότητες θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μηδενίζεται εντός της επόμενης διετίας.

Από τον Απρίλιο θα έχουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι απολύτως συνεπής στους προεκλογικούς στόχους που είχε θέσει ως προς τις αυξήσεις των μισθών, και του κατώτατου μισθού και εκτιμούμε και του μέσου μισθού, ο οποίος το 2027 θα έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ.

Επισημαίνεται πως όλα αυτά δεν γίνονται εν κενώ. Οι αυξήσεις των μισθών έρχονται σε συνδυασμό με τη σημαντικότερη αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες -θυμηθείτε πού ήταν η ανεργία το 2019, πού είναι σήμερα. Και βέβαια, με ένα συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας.

Τα κυβερνητικά στοιχήματα για το 2026

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του στο τελευταίο υπουργικό του 2025, δίνοντας το κυβερνητικό στίγμα για το 2026, το οποίο είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027 που θα αποτελέσει εξ' αντικειμένου μια εκλογική χρονιά.

Ξεκινώντας από την πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράφηκε για 23 νέους συρμούς, Intercity και προαστιακούς, αξίας μεγαλύτερης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, τον νέο ΚΟΚ και το ζήτημα της νομιμότητας στον δρόμο όπου κάτι αλλάζει, όπως έχει ήδη αλλάξει στις γειτονιές, στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. Γι’ αυτό και δήλωσε πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες του 2026.

Ποιες είναι αυτές;

Μεταξύ άλλων, το στεγαστικό, η συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος», τα ζητήματα του κόστους ζωής. Ο ίδιος ζήτησε από τους υπουργούς και τα στελέχη του, να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους και να θυμίζουν σε κάθε συνομιλητή τους από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας.

Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση για το 2026, και τα σημαντικά έργα που θα υλοποιηθούν:

H ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Ε65, η σημαντική επιτάχυνση όλων των δράσεων για τη διόρθωση των υποδομών στη Θεσσαλία,

Oι επενδύσεις που γίνονται στο αρδευτικό δίκτυο, τα πράσινα λεωφορεία, οι κάμερες που ήδη επεκτείνονται στους δρόμους, η ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος, με απόλυτη συνέπεια υλοποίησης, των παρεμβάσεων στα νοσοκομεία.

Επίσης, το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης με τους υπουργούς να γνωρίζουν όλοι τους στόχους και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν.

Παράλληλα εντός του 2026 θα υλοποιηθούν και κάποιες από τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές:

H Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου,

H συνέχεια των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη,

H συνέχιση της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στα θέματα της μετανάστευσης και η υλοποίηση των δεσμεύσεων για το στεγαστικό.

Συνοπτικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026 βρίσκονται 60 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα και επενδύσεις που θα παραδοθούν:

Μεταξύ άλλων, το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση στην Καλαμαριά, ο Ε65, οι δύο νέες φρεγάτες Belh@rra και η αναβάθμιση των F16, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, η νέα αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά, η ενεργοποίηση του πρόσθετου χρηματοδοτικού εργαλείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου με 4,7 δις ευρώ και οι μειώσεις εισφορών και φόρων.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η παράδοση των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία, η ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών μαζί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, το σχέδιο για τη λειψυδρία, ο νέος σχεδιασμός για τις αγροτικές ενισχύσεις, οι επενδύσεις στο αρδευτικό δίκτυο της χώρας, η παράδοση του πρώτου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, η παράδοση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ αλλά και του συνόλου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στην υγεία.

Επιπλέον οι νέες ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μαζί με την προσθήκη νέων προτύπων και πειραματικών σχολείων, η σταθερή φροντίδα μας για τα άτομα με αναπηρία η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με τα έργα ψηφιοποίησης, νέων δικαστικών κτιρίων αλλά και την επιτάχυνση σε δικονομικές διαδικασίες, το σχέδιο μας κατά της διαφθοράς και η πολιτική μας για προστασία των συνόρων και ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

