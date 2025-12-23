Κυβερνητική ανασκόπηση: Από την εκλογή Τασούλα μέχρι τα μπλόκα

Το 2025 ήταν ομολογουμένως μια από τις πλέον δύσκολες χρονιές για το κυβερνών κόμμα από το 2019 που κλήθηκε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας - Ποιες ήταν οι δύσκολες και οι καλές στιγμές της κυβέρνησης

Κώστας Τσιτούνας

Κυβερνητική ανασκόπηση: Από την εκλογή Τασούλα μέχρι τα μπλόκα
Illustration: Newsbomb.gr/Εβελίνα Καράτζιου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
Τη χρονιά που φεύγει η Νέα Δημοκρατία δοκιμάστηκε και από εσωτερικές αναταράξεις αλλά και από διεθνείς συγκυρίες κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης όπου η γαλάζια παράταξη μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα, έχοντας όμως υποστεί σοβαρές απώλειες τόσο από τις εθνικές εκλογές του 2023, όσο και από τις ευρωεκλογές του 2024. Η αχαλίνωτη ακρίβεια, οι διαδηλώσεις για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές για τη ΝΔ όπως αυτές καταγράφονται στο πολιτικό καλεντάρι του 2025.

Ιανουάριος 2025

  • Το 2025 βρίσκει τη ΝΔ σε αναστάτωση λόγω της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επιλογή προσώπου ήταν ένας δύσκολος γρίφος αφού έπρεπε να επιλέξει μεταξύ ενός κεντροαριστερού υποψηφίου που θα έδινε το στίγμα για διεύρυνση προς το κέντρο ή ενός παραταξιακού υποψηφίου για να περιορίσει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ. Ο Ιανουάριος ήταν αναμφίβολα μήνας προεδρολογίας μέχρι που αργότερα ο πρωθυπουργός κατέληξε στο πρόσωπο του Κώστα Τασούλα.

Φεβρουάριος 2025

  • Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας όπου παράλληλα με την προεδρολογία επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών με αφορμή τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων τα οποία ανατρέπουν μεν τις ακραίες θεωρίες συνωμοσίας, φουντώνουν όμως την οργή και την δυσαρέσκεια των πολιτών. Στο Μέγαρο Μαξίμου αρχικά υποβάθμισαν το θέμα μέχρι που πραγματοποιήθηκαν μεγαλειώδη συλλαλητήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη από τις 26 Ιανουαρίου του 2025 πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας με βασικό σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο». Στις 28 Φεβρουαρίου 2025 στην επέτειο δύο χρόνων από το δυστύχημα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν ξανά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και άλλες πόλεις σε πορείες μνήμης και διαμαρτυρίας για αξιοποίηση των ερευνών και απόδοση δικαιοσύνη. Ο πολιτικός αντίκτυπος για την κυβέρνηση είναι τεράστιος και καταγράφεται ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν εκείνη την περίοδο τεράστια άνοδο της Ζωής Κωνσταντοπούλου που πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις.

  • Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα το 2025 επιτεύχθηκε κατά την τέταρτη ψηφοφορία, που διεξήχθη στην Βουλή των Ελλήνων στις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας και αφού είχαν προηγηθεί τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες. Νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξελέγη ο τέως πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, με 160 ψήφους.

Μάρτιος 2025

Ο Μάρτιος ήταν ομολογουμένως πολύ σκληρός πολιτικά και ξεκίνησε με ομηρικές μάχες εντός της Βουλής. Από την προανακριτική μέχρι την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν από κοινού ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και την παραίτηση του Χρήστου Τριαντόπουλου ο οποίος ζήτησε να δικαστεί από τον φυσικό του δικαστή. Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο τον ανασχηματισμό ο οποίος λαμβάνει χώρα στις 14 Μαρτίου με την απομάκρυνση Χρήστου Σταϊκούρα από το υπουργείο Μεταφορών και την αντικατάστασή του από το δίδυμο Κυρανάκη - Δήμα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναβαθμίζεται σε υπουργό Οικονομικών και ο Κωστής Χατζηδάκης πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «ανασχηματισμός των Τεμπών» σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια βαλβίδα αποσυμπίεσης στην κοινή γνώμη.

Απρίλιος 2025

Τον Απρίλιο έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το μεγάλο σχέδιο της κυβέρνησης και του Νίκου Δένδια για την «ασπίδα του Αχιλλέα», αντιπυραυλική, αεροπορική θωράκιση της χώρας με ορίζοντα το 2030.

Μάιος και Ιούνιος 2025

Έρχεται στην δημοσιότητα το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποίο εμπλέκονται αρκετά γαλάζια στελέχη και προκαλεί κλυδωνισμούς στο κυβερνών κόμμα. Η εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης οδηγεί σε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή και σε παραιτήσεις στελεχών της κυβέρνησης. Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάκης Βορίδης καθώς και οι υφυπουργοί: Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος και ο γ.γ. αγροτικής ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος.

Σεπτέμβριος 2025

  • Ο Σεπτέμβριος του 2025 στιγματίζεται από το γενναίο πακέτο της ΔΕΘ το οποίο δίνει ανάσα στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες αλλά και από το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με την Αίγυπτο με αφορμή τη Μονή Σινά. Τα μέτρα της ΔΕΘ φαίνεται να αποδίδουν αφού εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει πόντους στις δημοσκοπήσεις.
  • Την ίδια περίοδο, μετά τη συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron ο Ερντογάν στήνει σκηνικό έντασης ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του στη Νέα Υόρκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τούρκος πρόεδρος ακυρώνει τη συνάντηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός του στέλνει ηχηρό μήνυμα από το βήμα του ΟΗΕ να πάρει πίσω η Τουρκία το casus belli.

Οκτώβριος 2025

Ο Οκτώβριος επισκιάστηκε από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και από την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει τροπολογία απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η κίνηση αυτή πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση αλλά δημιούργησε συνθήκες συσπείρωσης στο εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ.

Νοέμβριος 2025

Στις αρχές του μήνα η κυβέρνηση υπογράφει σύμφωνα μαμούθ με αμερικανικούς κολοσσούς της ενέργειας και βάζει στοπ στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από την πίσω πόρτα της Ευρώπης. Η Ελλάδα καθίσταται ισχυρός ενεργειακός παίκτης και ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τους δεσμούς με τις ΗΠΑ. Οι τρεις συμφωνίες για εξορύξεις, καλώδιο και LNG δίνουν δημοσκοπικό αέρα στην κυβέρνηση που σπάει το ψυχολογικό φράγμα του 31% στην εκτίμηση ψήφου.

Δεκέμβριος 2025

Ο Δεκέμβριος επισκιάζεται από την μεγαλειώδη νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη ο οποίος εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στο διεθνές στερέωμα. Ταυτόχρονα στο εσωτερικό την επικαιρότητα μονοπωλούν τα αγροτικά μπλόκα που είχαν ήδη ξεκινήσει από το Νοέμβριο καθώς και η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η λίστα με τα θετικά της κυβέρνησης το 2025

Το 2025 παρά την φυσιολογική κυβερνητική φθορά η ΝΔ καταγράφει και θετικές ειδήσεις που παρά τα οποία προβλήματα την κρατούν ακόμα ψηλά στις έρευνες της κοινής γνώμης:

  1. Μακροοικονομική σταθερότητα

Διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Απουσία κρίσης χρέους σε δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σταθερή επενδυτική βαθμίδα και πρόσβαση στις αγορές.

  1. Μείωση ανεργίας – αγορά εργασίας

Ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα 15ετίας.

Αύξηση κατώτατου μισθού (σωρευτικά από το 2019).

Περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

  1. Ψηφιακό κράτος & διοικητικές μεταρρυθμίσεις

Επέκταση gov.gr και ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Μείωση γραφειοκρατίας σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση σε υγεία, φορολογία, άδειες.

  1. Ιδιωτικά (μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά) ΑΕΙ

Νόμος Φεβρουαρίου 2024 – πολιτική τομή.

2025: εφαρμογή (αδειοδοτήσεις, οργάνωση σχολών).

Ακαδημαϊκό έτος 2025–26: πρώτοι φοιτητές στην Ελλάδα.

Αντιμετώπιση brain drain και εκπαιδευτικής «μετανάστευσης». Καθαρή μεταρρύθμιση με έντονο ιδεολογικό πρόσημο.

  1. Εξοπλιστικά – άμυνα

Υλοποίηση ήδη ψηφισμένων προγραμμάτων:

Rafale

Φρεγάτες Belharra

Προετοιμασία για F-35

Ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος και διεθνών συμμαχιών.

Σταθερό μήνυμα ασφάλειας σε Αιγαίο & Ανατολική Μεσόγειο. Το 2025 μετρά ως έτος υλοποίησης, όχι νέας ψήφισης.

  1. Διπλωματική θέση της Ελλάδας

Μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (2025–26).

Σταθερός ρόλος σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα εμφανίζεται ως πυλώνας σταθερότητας.

  1. Επενδύσεις και μεγάλα έργα

Συνέχιση μεγάλων projects (Ελληνικό κ.ά.).

Επενδύσεις σε:

  • ενέργεια (ΑΠΕ),
  • data centers,
  • logistics και τουρισμό υψηλής αξίας.
  • Θετικό επενδυτικό κλίμα συγκριτικά με την περιοχή.

