Γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με Μητσοτάκη – Η ενόχληση και ο παράγοντας Chevron

Σε μία νέα φάση, ίσως πιο δύσκολη εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη ματαίωση της πολυαναμενόμενης συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη.

Η ακύρωση, που έγινε με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, έρχεται σε μια περίοδο όπου τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται να απομακρύνονται, ενώ οι εντάσεις επανέρχονται στο προσκήνιο. Η τουρκική πλευρά επικαλέστηκε ως λόγο της αναβολής το βεβαρημένο πρόγραμμα του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, αλλά πιθανότητα ίσως η Αγκυρα έψαχνε μια καλή αφορμή για να μην γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Αυτό διεφάνη και από την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε με προκλητικό τρόπο σε ζητήματα που προκαλούν ένταση, όπως η αμφισβήτηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η στήριξη στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, οι μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, Φυσικά δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να χαμηλώσει τους τόνους.

Είναι ξεκάθαρο πως η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις τελευταίες κινήσεις της ελληνικής πλευράς αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα αλλά και από τη συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Παράλληλα οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πως η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της Ε.Ε. αν δεν άρει το casus belli έχουν εξοργίσει ακόμα περισσότερο τον Ερντογάν, που από ό,τι αποδεικνύεται έψαχνε αφορμή για να ακυρώσει τη συνάντηση.

Η ελληνική πλευρά είχε επιδείξει διάθεση για διάλογο και διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, παρά τα συνεχή επεισόδια και τις προκλήσεις. Η ακύρωση της συνάντησης, ωστόσο, απομακρύνει την προοπτική αποκλιμάκωσης και επαναφέρει τα σύννεφα στις διμερείς σχέσεις, ειδικά σε μια περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, με αιχμή τις επαφές του Ερντογάν με τον Ντόλαντ Τραμπ και τα αιτήματα για εξοπλιστικά προγράμματα.

Η επίσημη τουρκική δικαιολογία περί παραβίασης άτυπης συμφωνίας για τη δημοσιοποίηση της συνάντησης από την ελληνική πλευρά, δεν φαίνεται να πείθει, καθώς το ραντεβού ήταν ήδη γνωστό από μέρες.

Υπό τις παρούσες συνθήκες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αναπόφευκτα έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση αβεβαιότητας. Η απουσία διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο, σε συνδυασμό με την επιθετική ρητορική της Άγκυρας και την αναζωπύρωση των διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστούν σαφές ότι η περίοδος των «ήρεμων νερών» ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης