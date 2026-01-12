Εύβοια: Χιονοπτώσεις στα ορεινά του νησιού

Πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε σε χωριά της κεντρικής Εύβοιας τη Δευτέρα (12/01), με τα φαινόμενα να έχουν δημιουργήσει χιονόστρωση σε ορεινές περιοχές.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε στους Στρόπωνες, το Μετόχι και τη Στενή, σύμφωνα με το eviaonline.gr. Για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών και τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας, επιχειρούν συνολικά 12 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και μηχανήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα χωριά, ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και να μην παρουσιαστούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

