Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

Χιόνια στην Ορεστιάδα το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου 2026.

Χιονοπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ακόμα και σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, έφερε η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας που σημειώθηκε από την Κυριακή (11/01).

Η ψυχρή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη έδωσε εικόνες λευκών τοπίων σε χωριά ορεινών και ημιορεινών τμημάτων, αλλά και σε πόλεις χαμηλότερου ή και μηδενικού υψομέτρου.

Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα

Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονοπτώσεις και στην Αττική, με νιφάδες να πέφτουν το πρωί της Δευτέρας (12/01) σε Βίλια και Πάρνηθα.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από τις κάμερες του forecastweather.gr, οι σκεπές των σπιτιών στα Βίλια «ντύθηκαν» μερικώς στα λευκά.

Χιονόπτωση και στην Πάρνηθα, με τη θερμοκρασία να καταγράφεται στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Την εμφάνισή τους έκαναν οι χιονοπτώσεις και στην πόλη της Θήβας, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Λευκά τοπία σε Κρήτη και Ζάκυνθο

Στην Κρήτη, ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώνονται στην κοινότητα Άνω Ασιτών, σε υψόμετρο 500 μέτρων.

Στη Ζάκυνθο, το νοτιότερο εκ των νησιών του Ιονίου, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες περιοχή του Κοιλιωμένου, σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων.

Την ίδια ώρα, στην απέναντι ακτή, το χωριό Λάσδικα έχει ντυθεί στα λευκά.

Χιόνια μέχρι το κύμα στη Βόρεια Ελλάδα

Τα χιόνια έφτασαν μέχρι και το κύμα στην πόλη της Καβάλας, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Χιόνια στην Καβάλα, το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου 2026. Facebook / Καβάλα Συμβαίνει Τώρα

Η «πολική φωτοβολίδα» έκανε αισθητή την παρουσία της στην περιοχή από το βράδυ της Κυριακής (11/01), με την παραλία Ορφανίου να «ντύνεται» στα λευκά από το χιόνι.

Οι χιονοπτώσεις έφτασαν σε μηδενικό υψόμετρο πολλές περιοχές του νομού, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τον κόμβο Φαλήρου, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας.

Στις Σέρρες, η Πρώτη μετατράπηκε σε μαγευτικό χειμωνιάτικο τοπίο, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -2 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία έπεσε στους -2 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατοικίες, αυτοκίνητα και δρόμοι καλύφθηκαν από ένα ελαφρύ στρώμα χιονιού.