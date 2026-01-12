Χιόνια: Έπεσαν τα πρώτα στην Αττική - Στα «λευκά» η Πάρνηθα

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και στην Αττική, με την Πάρνηθα να έχει ντυθεί στα «λευκά» από το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει ραγδαία πτώση τις τελευταίες ημέρες και οι πρώτες νιφάδες της χρονιας έπεσαν στο υψηλότερο βουνό της Αττικής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Για να το θαυμάσουν, δεκάδες Αθηναίοι σπεύδουν από το πρωί στο καταφύγιο Μπάφι, παίζοντας με το χιόνι, φτιάχνοντας χιονανθρώπους και περπατώντας στο πανέμορφο τοπίο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Διαβάστε επίσης