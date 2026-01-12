Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο και χιόνια στα ορεινά

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, όπως και χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού στο νησί της Κρήτης.

Ο υδράργυρος κυμαίνεται από 8-9 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του νησιού, ενώ κατά διαστήματα εκδηλώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, που νωρίτερα προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Αυτή την ώρα έντονα φαινόμενα και χιονόπτωση καταγράφεται σε περιοχές, όπως τα Πεζά και οι Άγιες Παρασκιές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί πως αν και δεν καταγράφονται έντονα προβλήματα προς ώρας, οι οδηγοί θα πρέπει να εινσι προσεχτικοί.

«Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να παρέμβει όπου χρειαστεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές, καλό ειναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Σε ό,τι αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου, αν και η θερμοκρασία έχει πέσει και υπάρχει συχνή χαλαζόπτωση, χιονισμένο είναι το τοπίο, προς ώρας, μόνο στα πολύ ορεινά.

Οδηγίες αυτοπροστασίας και αυξημένη ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, καταγράφεται επιδείνωση του καιρού στο νησί σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης.

Τα φαινόμενα εκδηλώνονται από σήμερα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και το πρωί της Τρίτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, τις τοπικές βροχές, το χιονόνερο και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες αυτοπροστασίας:

Χιονοπτώσεις και Παγετός

Προετοιμασία: Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή, προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα και φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού χιονιού.



Μετακινήσεις: Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες και ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας από κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.



Στο όχημα: Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και αν το όχημα ακινητοποιηθεί, παραμείνετε σε αυτό τοποθετώντας ένα ύφασμα με έντονο χρώμα σε εμφανές σημείο. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.



Δίκτυα Ύδρευσης: Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μονωμένοι. Σε περίπτωση παγετού, κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα.

Έντονες Βροχοπτώσεις και Πλημμυρικά Φαινόμενα

Πρόληψη: Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές του κτηρίου σας είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.



Κατά τη διάρκεια των φαινομένων: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους. Μην μετακινείστε σε καμία περίπτωση κατά την αιχμή των φαινομένων.



Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις: Μην διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας. Αν βρεθείτε μπροστά σε ορμητικά νερά, γυρίστε πίσω.



Κεραυνοί: Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μείνετε μακριά από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και μάζες νερού.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, cretalive.gr

