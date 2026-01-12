Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο και χιόνια στα ορεινά

Ο Χειμώνας έφτασε και στο νησί της Κρήτης

Newsbomb

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο και χιόνια στα ορεινά
cretalive.gr
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, όπως και χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού στο νησί της Κρήτης.

Ο υδράργυρος κυμαίνεται από 8-9 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του νησιού, ενώ κατά διαστήματα εκδηλώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, που νωρίτερα προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Αυτή την ώρα έντονα φαινόμενα και χιονόπτωση καταγράφεται σε περιοχές, όπως τα Πεζά και οι Άγιες Παρασκιές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί πως αν και δεν καταγράφονται έντονα προβλήματα προς ώρας, οι οδηγοί θα πρέπει να εινσι προσεχτικοί.

«Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να παρέμβει όπου χρειαστεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές, καλό ειναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Σε ό,τι αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου, αν και η θερμοκρασία έχει πέσει και υπάρχει συχνή χαλαζόπτωση, χιονισμένο είναι το τοπίο, προς ώρας, μόνο στα πολύ ορεινά.

Οδηγίες αυτοπροστασίας και αυξημένη ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, καταγράφεται επιδείνωση του καιρού στο νησί σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης.

Τα φαινόμενα εκδηλώνονται από σήμερα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και το πρωί της Τρίτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, τις τοπικές βροχές, το χιονόνερο και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες αυτοπροστασίας:

Χιονοπτώσεις και Παγετός

Προετοιμασία: Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή, προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα και φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού χιονιού.

Μετακινήσεις: Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες και ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας από κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Στο όχημα: Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και αν το όχημα ακινητοποιηθεί, παραμείνετε σε αυτό τοποθετώντας ένα ύφασμα με έντονο χρώμα σε εμφανές σημείο. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.

Δίκτυα Ύδρευσης: Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μονωμένοι. Σε περίπτωση παγετού, κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα.
Έντονες Βροχοπτώσεις και Πλημμυρικά Φαινόμενα

Πρόληψη: Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές του κτηρίου σας είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους. Μην μετακινείστε σε καμία περίπτωση κατά την αιχμή των φαινομένων.

Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις: Μην διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας. Αν βρεθείτε μπροστά σε ορμητικά νερά, γυρίστε πίσω.

Κεραυνοί: Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μείνετε μακριά από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και μάζες νερού.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, cretalive.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μαξίμου - Τι προβληματίζει τους αγρότες κι οδεύουν προς νέα ρήξη με την κυβέρνηση

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

12:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» - Από 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για το πώς γίνονταν τα τρελά πάρτι με τα πυροτεχνήματα

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες - «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 11χρονος κατήγγειλε τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

12:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

12:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα ρομπότ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού;

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Οπαδικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς βλέπει η ΕΛ.ΑΣ

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή νύχτα στον Ασπρόπυργο με επεισόδια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών: Άναψαν φωτιές και πέταγαν πέτρες - Τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

12:13LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλεβί: Ποιος είναι ο γιος του σάχη που θέλει να κυβερνήσει το Ιράν - Το όνειρό του να καθίσει στον «Θρόνο του Παγωνιού»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρκαδία λόγω χιονοπτώσεων - Υποχρεωτικές αλυσίδες στην ορεινή Κορινθία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

11:51WHAT THE FACT

Τελικά οι διατάσεις πριν τη γυμναστική αποτρέπουν όντως τους τραυματισμούς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Τι είπε για Ρωσία και Κίνα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο - Αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ