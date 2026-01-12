Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο ένα νεογέννητο βρέφος με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, το οποίο τελικά υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το βρέφος που γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/12) σε νοσοκομείο της Ρόδου, αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίζουν την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείου του Ηρακλείου.

Την Κυριακή το πρωί οργανώθηκε αεροδιακομιδή για το βρέφος το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος άμεσως μετά την άφιξή του στην Κρήτη και το μετέφερε στις μονάδες εντατικής φροντίδας.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

