Ρόδος: Ένοχος ο διευθυντής ξενοδοχείου για τον θάνατο 3χρονου παιδιού σε πισίνα

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τον διευθυντή ξενοδοχείου στην Ιαλυσό, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο 3χρονου παιδιού ρουμανικής καταγωγής σε πισίνα το καλοκαίρι του 2020.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή.

Ο κατηγορούμενος δικάστηκε με την ιδιότητα του διευθυντή, ως πρόσωπο που είχε αυξημένη υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των πισινών του ξενοδοχείου και να αποτρέπει την πρόσβαση ανηλίκων σε χώρους αυξημένου κινδύνου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λόγω αμελών παραλείψεων σε επίπεδο οργάνωσης και μέτρων ασφαλείας, κατέστη δυνατή η ανεμπόδιστη πρόσβαση του παιδιού σε πισίνα ενηλίκων βάθους 1,35 μέτρων, όπου υπέστη παραπνιγμό. Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι το ξενοδοχείο δεν διέθετε επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών για την κάλυψη όλων των δεξαμενών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020, όταν το παιδί απομακρύνθηκε χωρίς επιτήρηση και κατευθύνθηκε στον χώρο των πισινών. Δίπλα στην παιδική πισίνα υπήρχε πισίνα ενηλίκων, η οποία εμφανιζόταν ως εκτός λειτουργίας, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί αποτελεσματικά, καθώς υπήρχε μόνο σχετική πινακίδα απαγόρευσης.

Το παιδί διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου κατέληξε στις 31 Αυγούστου 2020 από δευτερογενή πνιγμό.

Είχε καταδικαστεί και η ναυαγοσώστρια

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δίκη είχε καταδικαστεί η επιβλέπουσα ναυαγοσώστρια για αμελή εκτέλεση καθηκόντων, ενώ σε αστικό επίπεδο έχει ήδη αναγνωριστεί, με απόφαση του Ιουνίου 2025, ότι υπήρξαν παραλείψεις ως προς τα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου.