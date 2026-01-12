Έφτασε στο Εφετείο Αθηνών η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε το πρωί, λίγο πριν από τις 09:00, στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η αναβολή είχε δοθεί ώστε η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.

Η κατηγορούμενη έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ενώ σε ξεχωριστή απόφαση έχει επιβληθεί ποινή δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας. Η σημερινή δίκη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αφορά το πρώτο παιδί που έχασε η οικογένεια και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, περιλαμβάνει τα πιο καθοριστικά στοιχεία σε μία από τις πιο πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, που εξακολουθεί να κρατείται στις φυλακές Θήβας, επιμένει πως είναι αθώα, παρά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος της.

