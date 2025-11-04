Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

Επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία πάσχει από ερυθηματώδη λύκο.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους σε οστά και αρθρώσεις, όπως είχε πει πρόσφατα η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή.

Η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, ενώ σε ορατά σημεία του κεφαλιού της έχει χάσει μεγάλο μέρος του τριχωτού, κάτι που είναι εμφανές και στις συγκρατούμενες της και το σωφρονιστικό προσωπικό.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Τι είχε πει η δικηγόρος της για την κατάσταση της υγείας της

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα», είχε δηλώσει στον Alpha, η Βάσω Πανταζή.

«Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου», πρόσθεσε.

