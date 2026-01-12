Κρήτη: Σιδερένια ομπρέλα τραυμάτισε γυναικά – Ζω από θαύμα δηλώνει η παθούσα

Μια τραγωδία παρaλίγο να εξελιχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, όταν μια σιδερένια ομπρέλα σκίασης μεγάλης διαμέτρου, αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή, παρασύροντάς την με ορμή και δύναμη πάνω σε έναν πάγκο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας