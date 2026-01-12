Κρήτη: Σιδερένια ομπρέλα τραυμάτισε γυναικά – Ζω από θαύμα δηλώνει η παθούσα
Σε σοκ βρίσκεται μια άτυχη γυναίκα, η οποία το μεσημέρι του Σαββάτου τραuματίστηκε στη λαϊκή αγορά στο Ηράκλεiο από σιδερένια ομπρέλα που έφυγε απάνω της
Μια τραγωδία παρaλίγο να εξελιχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, όταν μια σιδερένια ομπρέλα σκίασης μεγάλης διαμέτρου, αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή, παρασύροντάς την με ορμή και δύναμη πάνω σε έναν πάγκο.
