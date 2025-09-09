Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για εκατοντάδες φακέλους θανάτων που είχαν καταγραφεί την τελευταία πενταετία ως «φυσιολογικά αίτια» από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις των παιδιών στην Αμαλιάδα και την Πάτρα και το προσωρινό «λουκέτο» που μπήκε στην υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Μέσα από τον έλεγχο των φακέλων προέκυψε τώρα και μια νέα υπόθεση, που αφορά τον θάνατο ενός αγοριού μόλις 2,5 μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr.

Το βρέφος είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Πατρών.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπήματα σε όλο το σώμα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και αιμορραγία στα μάτια. Παρ’ όλα αυτά, η ιατροδικαστική έκθεση του Ανδρέα Γκότση απέδωσε τον θάνατο σε «παθολογικά αίτια».

Η ενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβίβασε στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

Οι καρατομήσεις ιατροδικαστών

«Κεφάλια» ιατροδικαστών μοιραία άρχισαν να παίρνονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης από τις 20/3/2025, όταν τέθηκαν σε αναστολή των καθηκόντων τους τρεις κρατικοί ιατροδικαστές: Η Χριστίνα Τσάκωνα των Αθηνών, η Αγγελική Τσιόλα των Πατρών και ο Σωκράτης Τσαντίρης του Πειραιά για λόγους δημόσιου συμφέροντος, μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθούν και οι τρεις για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η κυρία Τσάκωνα είχε αποδώσει σε «παθολογικά» αίτια τον θάνατο στις 13/4/2019 της Μαλένας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου στο Νοσοκομείο Παίδων, κάνοντας λόγο για «ηπατική ανεπάρκεια», ενώ η κυρία Τσιόλα είχε αποδώσει τον θάνατο στις 21/3/2021 της έξι μηνών Ιριδας στην πολυσυζητημένη «αγενεσία φλεβόκομβου».

