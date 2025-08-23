Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

Σε σοκ παραμένει ακόμη το πανελλήνιο από τη ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τη δολοφονία τεσσάρων μωρών, ανάμεσά τους τα δυο δικά της και η αδερφή της.

Η εφημερίδα «Πατρίς» φέρνει στο φως της δημοσιότητας την κατάθεση της αποκλειστικής νοσοκόμας που βρισκόταν στο θάλαμο το βράδυ που η serial killer της Αμαλιάδας δολοφόνησε την κόρη της, Μαρία Φρειδερίκη.

«Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που πέρασα»

Μία από τις καταθέσεις που δόθηκαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση των νεκρών βρεφών με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Μουρτζούκου, ήταν αυτή της αποκλειστικής νοσοκόμας που βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο στο Παίδων Αγία Σοφία, όταν πέθανε η δεύτερη κόρη της 25χρονης ,Μαρία Φρειδερίκη .

Για πρώτη φορά η εφημερίδα Πατρίς , φέρνει στο φως την κατάθεσή της ,στην οποία περιγράφει όλα όσα έζησε.

Η γυναίκα ξεκίνησε την περιγραφή της, αναφέροντας ότι βρισκόταν στο δωμάτιο καθώς πρόσεχε ένα άλλο παιδάκι τον Οκτώβριο του 2023 .

«Το βράδυ που πέθανε το μωρό αυτό ,είχα βάρδια και πρόσεχα στο ίδιο δωμάτιο το άλλο μωράκι που νοσηλευόταν εκεί .Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που πέρασα εκείνο το βράδυ.Το δωμάτιο που ήταν τα μωράκια ήταν ακριβώς απέναντι από τους νοσηλευτές .Μπαίνοντας στο δωμάτιο η πρώτη κούνια που συναντούσες ήταν το μωρό της Μουρτζούκου και στην επόμενη αυτό που είχα εγώ στην ευθύνη μου.Στο δωμάτιο αυτό,όταν ξεκίνησα να δουλεύω εγώ,δεν υπήρχαν κουρτίνες γύρω γύρω από τις κούνιες,ούτε ανάμεσά τους.Τις είχαν βγάλει μάλλον γιατί στα υπόλοιπα δωμάτια του νοσοκομείου υπήρχαν κανονικά.»

Η αποκλειστική νοσοκόμα εξήγησε στους αστυνομικούς ότι οι σχέσεις της με την Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν τυπικές .

«Δεν μιλούσαμε και έτσι δεν ήξερα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο το μωρό της. Πάντως εμένα μου φαινόταν καλά. Όλα τα βράδια που ήμουν εγώ εκεί ,το μωρό της ήταν ήρεμο και κοιμόταν ,δεν είχα δει κάτι περίεργο αν σας πω. Για το αν έκανε ποτέ σπασμούς το μωρό της Μουρτζούκου που με ρωτάτε, σας λέω ότι δεν είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο μπροστά μου ,ούτε είχα μάθει κάτι από τις άλλες αποκλειστικές νοσοκόμες.»

Το μοιραίο βράδυ

Η μάρτυρας περιέγραψε στη συνέχεια τα όσα έγιναν στο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ.

«Το βράδυ που πέθανε το μωρό της Μουρτζούκου εγώ είχα πιάσει κανονικά βάρδια στις 23:00.Μετά από κάποια ώρα θυμάμαι ότι τάισα το μωρό που πρόσεχα και το έβαλα για ύπνο.Πρέπει να ήταν κάπου μεταξύ 00:00 με 01:00 γιατί τα μωράκια τρώνε συνήθως κάθε τρεις ώρες.Αφού το έβαλε για ύπνο κάθισα στην καρέκλα δίπλα από την κούνια του και χάζευα στο κινητό μου .Είχαμε κλείσει την πόρτα του δωματίου και είχαμε σβήσει και τα φώτα ,γιατί έμπαινε λίγο φως από το διάδρομο. Το άλλο μωρό δεν είδα αν το τάισε η Μουρτζούκου πάντως θυμάμαι ότι αυτή ξάπλωσε στην κούνια μαζί του ,όπως έκανε κάθε βράδυ.»

Η μάρτυρας ,όπως λέει ,θυμάται να ακούει το μόνιτορ στο μωρό της 25χρονης αλλά δεν παρατήρησε κάποιο έντονο ήχο .

«Κάπου εκεί ,όσο καθόμουν στην καρέκλα και χαλάρωνα ακούγοντας το βιβλίο από το κινητό μου με πήρε ο ύπνος. Μετά από λίγο ,δεν ξέρω πόση ώρα,ξύπνησα ξαφνικά τα φώτα στο δωμάτιο ήταν αναμμένα και μέσα είχαν μπει οι νοσηλευτές και ήταν πάνω από το μωρό της Μουρτζούκου και του έκαναν ΚΑΡΠΑ .Τότε κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε και τα έχασα. Όταν μου είπαν ότι το μωρό της Μουρτζούκου πέθανε σοκαρίστηκα .»

Η ομολογία της Μουρτζούκου ότι ήταν εκείνη που σκότωσε το μωρό της ,δείχνει ότι «εκμεταλλεύθηκε» το γεγονός ότι η αποκλειστική νοσοκόμα κοιμόταν .

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Θέμα χρόνου είναι και η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που έχει διατάξει ο Ανακριτής Πατρών, μετά από αίτημα της κατηγορούμενης, στην δικογραφία για τους τρεις θανάτους μωρών (των δύο παιδιών της και του μωρού της Κατερίνας)

Οι δύο διορισμένοι πραγματογνώμονες, αλλά και οι ψυχίατροι που έχουν ορίσει τόσο η Ειρήνη Μουρτζούκου, όσο και η μητέρα του νεκρού μωρού που έσβησε το 2021,θα επισκεφθούν την 25χρονη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, και θα την εξετάσουν προκειμένου να συντάξουν άμεσα, πόρισμα, για την κατάστασή της.

