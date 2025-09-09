Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα

Αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για την επόμενη συνάντηση της Ειρήνης Μουρτζούκου με τη Δικαιοσύνη, καθώς καλείται να λογοδοτήσει για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, του παιδιού της στενής φίλης της Πόπης, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Αυγούστου του 2024.

Η γυναίκα που έχει ήδη ομολογήσει ότι σκότωσε τέσσερα βρέφη –τα δύο δικά της παιδιά, την ανήλικη αδελφή της και το μωρό μιας ακόμη φίλης της– θεωρήθηκε από την αρχή ύποπτη και σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Παναγιώτη και προαναγγέλλει αποκαλύψεις.

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συγκρότησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον πρόεδρο Νίκο Καρακούκη και με μέλη τους έμπειρους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, καταλήγει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά σε ασφυξία, δηλαδή σε εγκληματική ενέργεια. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδιδε το περιστατικό σε επιπλοκές λοίμωξης του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.

Στο 11σέλιδο κείμενο που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού οι τρεις ειδικοί αναφέρουν ότι, μετά την εκ νέου μελέτη των στοιχείων με τη συνδρομή εξειδικευμένων συναδέλφων τους, κατέληξαν πως η θεωρία της πνευμονίτιδας και του εγκολεασμού δεν τεκμηριώνεται. Αντιθέτως, η απουσία παθολογικών ευρημάτων, σε συνδυασμό με τα ισχαιμικά ευρήματα στον εγκέφαλο, το ήπαρ και το μυοκάρδιο, δείχνουν ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της ασφυξίας.

Εξηγούν επίσης πως η έλλειψη εμφανών σημαδιών στο πρόσωπο του Παναγιώτη δεν αποδυναμώνει το συμπέρασμα. Όπως τονίζουν, στα βρέφη και στους ηλικιωμένους η ασφυξία συχνά δεν αφήνει εμφανή ίχνη λόγω αδυναμίας αντίστασης. Επιπλέον, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαλακό ύφασμα, όπως πανάκι ή μαξιλάρι, για την απόφραξη των αεροφόρων οδών.

«Δεν επιβεβαιώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου», καταλήγουν, «και η ασφυξία είναι η μόνη εξήγηση που συνάδει με τα ευρήματα».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που βρισκόταν παρούσα και σε αυτό το τραγικό συμβάν, αναμένεται να κληθεί πολύ σύντομα για νέα κατάθεση. Στην προηγούμενη απολογία της, τον Ιούλιο, είχε ήδη απορρίψει κάθε πιθανότητα εμπλοκής της στον θάνατο του μικρού, λέγοντας πως ο Παναγιώτης ήταν για εκείνη λόγος να συνεχίζει να ζει και να βρίσκει δύναμη.

Επέμεινε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος θάνατος «δεν ταιριάζει στο δικό της μοτίβο», καθώς ο Παναγιώτης ήταν 15 μηνών, δηλαδή μεγαλύτερος από τα άλλα βρέφη, ήταν αγόρι και όχι κορίτσι όπως τα προηγούμενα θύματά της.

