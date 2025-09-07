Ειρήνη Μουρτζούκου: Η ώρα της αλήθειας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Την Τρίτη στο Ανθρωποκτονιών

Το πόρισμα – βόμβα της Τριμελούς Επιτροπής των ιατροδικαστών βάζει τέλος σε κάθε αμφιβολία

Ειρήνη Μουρτζούκου: Η ώρα της αλήθειας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Την Τρίτη στο Ανθρωποκτονιών
Ασφυξία αναφέρει ως αιτία θανάτου το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής για το μικρό Παναγιωτάκη, γράφοντας έτσι τον επίλογο στο θρίλερ της Αμαλιάδας με τα νεκρά βρέφη.

Πλέον οι επιστήμονες διακρίνουν έναν αργό, σιωπηλό, βασανιστικό μηχανισμό που έκοψε την ανάσα του παιδιού. Το ερώτημα πια δεν είναι αν δολοφονήθηκε, αλλά από ποιον.

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τον θάνατο τεσσάρων βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του Παναγιώτη.

Κι όμως, το μοιραίο μεσημέρι της 5ης Αυγούστου 2024, εκείνη βρισκόταν στο σπίτι στην Αμαλιάδα μαζί με το παιδί και τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega αύριο Δευτέρα, το Ανθρωποκτονιών αναμένεται να επικοινωνήσει με την εισαγγελέα για να ζητήσουν να πάρουν εκ νέου κατάθεση από την 25χρονη. Μάλιστα, αναμένεται να ζητήσουν αυτό να γίνει σύντομα, ακόμα και την Τρίτη.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως για κατάθεση θα κληθεί εκ νέου και η Πόπη, μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη.

