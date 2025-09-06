Ειρήνη Μουρτζούκου: Την «καίει» το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών.

Το πολυσέλιδο έγγραφο, περίπου 100 σελίδων, απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπήρξαν παθολογικές αιτίες. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η υποξία αποτελεί τον πιο συμβατό μηχανισμό θανάτου με τα ευρήματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τέσσερις άλλους θανάτους βρεφών.

Αν και αρνείται ότι είχε σχέση με τον χαμό του Παναγιώτη, το αγοράκι κατέληξε στο σπίτι του στην Αμαλιάδα, την ώρα που βρισκόταν στη φροντίδα της.

Η επιτροπή ιατροδικαστών παρέδωσε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών δεν διαπιστώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως πιο πιθανή αιτία θανάτου αναδεικνύεται η υποξία.

Όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές, από τη στιγμή που οι ιατροδικαστές έχουν αποκλείσει τα παθολογικά αίτια και «βλέπουν» υποξία (δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, συνεπώς πιθανό ασφυκτικό θάνατο), η έρευνα μπαίνει στην επόμενη φάση της και περνά πλέον και στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών που κατά την επικρατέστερη εκδοχή είναι θέμα χρόνου να ασκήσουν διώξεις.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, θα προσπαθήσουν να μιλήσουν εκ νέου με την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία παραμένει έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού. Ήδη έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία βρέφη, ενώ αρνείται ότι δολοφόνησε τον μικρό Παναγιωτάκη. Σε συνομιλίες της αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις που μπορούν να «κάψουν» πρόσωπα. Άγνωστο παραμένει εάν θα αποδώσει ευθύνες σε κάποιον άλλον για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Πάντως, η μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη έχει παρακαλέσει την Ειρήνη Μουρτζούκου δημοσίως να πει την αλήθεια για τον θάνατό του.

