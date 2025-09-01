Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έσπασε τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά την παραδοχή ότι σκότωσε τέσσερα βρέφη και επέμεινε ότι «δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη».

«Μου επιτέθηκε η μητέρα του Άγγελου μέσα στη φυλακή», δήλωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Νιώθω πως έχω συναισθηματική επαφή με τη Φωτεινή. Έχω ακούσει πολλά σήμερα, αλλά δεν θέλω να πω».

Η ίδια συνέχισε, εκφράζοντας τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω».

Στη συνέχεια, η Ειρήνη τόνισε την απόφασή της να μοιραστεί την αλήθεια μόνο με συγκεκριμένα πρόσωπα: «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».

«Είχα δει την Ειρήνη Μουρτζούκου να δαιμονίζεται», λέει η μητέρα της Πόπης

H γιαγιά του 15 μηνών βρέφους Παναγιωτάκη, που «έφυγε» τον περασμένο Αύγουστο υπό την επίβλεψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανέφερε: «Με παίρνει πρωί, 9-11, και μετά, στις 11:00, που την αφήνουν να βγει έξω, της απαντάω. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Η Ειρήνη πάντα μου μιλούσε· ξέρω τα μυστικά της πάνω στον θάνατο του Παναγιώτη. Πιστεύω ότι έχει πράγματα να μου πει. Χθες με πήρε και μου είπε ότι την βάζουν σε ένα παράθυρο να κοιτάει τον δρόμο και με ρώτησε αν μπορώ να πάω να τη δω από κάτω, στον δρόμο. Μου είπε ότι φοβάται μην με πληγώσει. Με πληγώνει που δεν μου λέει τι έχει συμβεί. Της είπα να μου πει, και εκείνη έκλαιγε».

«Την Ειρήνη τη γνωρίσαμε μέσα από εσάς, που είχε έρθει, και μου φαινόταν ένα πλασματάκι αθώο. Η Ειρήνη ήθελε να ξεκόψει αλλά δεν μπορούσε εύκολα από τα ναρκωτικά. Την έπιαναν στερητικά, πόναγε, έκλαιγε. Κλεινόμουν στο δωμάτιο μαζί της και τη βοήθησα να περάσει τα στερητικά. Ήθελε. Είχε μία μάνα που δεν είχε», πρόσθεσε.

«Είδα την Πόπη, δεν ήταν καλά. Έπρεπε να κρατηθώ για να κρατήσω την Πόπη. Πήρα τον δικηγόρο και μου είπε ότι όντως ισχύει ότι η Ειρήνη σκότωσε τα παιδιά», υπογράμμισε η μητέρα της Πόπης.

«Την είχα δει να δαιμονίζεται, έχω θυμό για την Ειρήνη και για εμένα γιατί ναι μεν δεν ήξερα αλλά από την άλλη φοβήθηκα όταν άκουσα να τσακώνεται με μία σχέση που είχε, είχε κάνει απόπειρα και για τις δύο κοπέλες που είχε», πρόσθεσε η Φωτεινή, μητέρα της Πόπης.

