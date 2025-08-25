Ειρήνη Μουρτζούκου: «Βόμβα» από το δικηγόρο της - «Θα πει ποιος σκότωσε τον Παναγιώτη»

Σε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος μιλώντας στο MEGA ανέφερε πως θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Η 24χρονη serial killer της Αμαλιάδας έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών, εκ των οποίων τα δυο ήταν δικά της, ωστόσο αρνείται πεισματικά πως εκείνη σκότωσε το πέμπτο παιδί, τον μικρό Παναγιώτη.

Μάλιστα, ο κύριος Αλεξανδρής αποκάλυψε πως η Ειρήνη Μουρτζούκου θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ο κύριος Αλεξανδρής απέφυγε ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το πρόσωπο που θα βάλει στο κάδρο η Ειρήνη Μουρτζούκου αλλά και αν αφορά και τις άλλες περιπτώσεις θανάτων...

