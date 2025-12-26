Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Ανάληψη ευθύνης από τη σουνιτική οργάνωση Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα

Επίθεση σε τέμενος στη Χομς της Συρίας, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025.

Η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα (Ταξιαρχία Υποστηρικτών Σουνιτών), μία μικρή, σχετικά άγνωστη, σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση σε τέμενος της μεινότητας των αλαουιτών στη Χομς της Συρίας την Παρασκευή (26/12), η οποία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

A video shared by Syrian state news agency SANA shows the aftermath of an explosion at an Alawite Mosque in Homs. At least six people have been killed and 21 others injured, according to the Syrian health ministry. pic.twitter.com/jVMfLnmc7a

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025, που προκάλεσε τον θάνατο 25 πιστών και τον τραυματισμό 54.

Στόχος επιθέσεων η μειονότητα των αλαουιτών

Η πόλη Χομς κατοικείται από σουνιτικό ως επί το πλείστον πληθυσμό και περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες που κατοικούνται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

Από την μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σάρα, μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Έκτοτε, η κοινότητα αυτή έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Περίπου 1.500 οι νεκροί

Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανδρών πιστών στον Μπασάρ αλ-Άσαντ στην δυτική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.

Προσπάθεια αποσταθεροποίησης βλέπει η Δαμασκός

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.

