Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα στους σταθμούς του μετρό République, Arts et Métiers και Opéra
Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν στο μετρό του Παρισιού την Παρασκευή.
Ο δράστης συνελήφθη στο Σαρσέλ.
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα στους σταθμούς του μετρό République, Arts et Métiers και Opéra. Ο δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην αστυνομία, και συνελήφθη στο σπίτι του.
Η ζωή των θυμάτων δεν διατρέχει κίνδυνο και τα τραύματά τους είναι επιφανειακά. Μία γυναίκα χτυπήθηκε στο πόδι και μια δεύτερη στην πλάτη.
