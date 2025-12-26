Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

Οπαδοί εισβάλλουν στη γέφυρα που οδηγεί στον Πύργο του Άιφελ με τα χρώματα της PSG μετά τον τελικό ποδοσφαιρικού αγώνα του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ίντερ Μιλάνου, το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 στο Παρίσι.

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν στο μετρό του Παρισιού την Παρασκευή.

Ο δράστης συνελήφθη στο Σαρσέλ.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα στους σταθμούς του μετρό République, Arts et Métiers και Opéra. Ο δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην αστυνομία, και συνελήφθη στο σπίτι του.

Η ζωή των θυμάτων δεν διατρέχει κίνδυνο και τα τραύματά τους είναι επιφανειακά. Μία γυναίκα χτυπήθηκε στο πόδι και μια δεύτερη στην πλάτη.