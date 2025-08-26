Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

Κορυφώνεται η αγωνία στο θρίλερ της Αμαλιάδας

Newsbomb

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου συνεχίζει να προκαλεί σοκ και αντιδράσεις. Η νεαρή γυναίκα, που έχει ομολογήσει τέσσερις βρεφοκτονίες, αρνείται κατηγορηματικά ότι ευθύνεται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, την ώρα που ο δικηγόρος της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί και νέο πρόσωπο στη δικογραφία.

«Δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη κατηγορούμενη», τόνισε ο συνήγορός της Νίκος Αλεξανδρής στο Live News, δίνοντας το στίγμα ότι αναμένονται εξελίξεις. Η ίδια η Μουρτζούκου δηλώνει πως όταν κληθεί να καταθέσει για τον Παναγιώτη, «θα μιλήσει για όλους και για όλα».

«Ξέρουν τι έγινε» λέει ο πατέρας

Ο πατέρας του παιδιού εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος. «Πιστεύω ότι η Ειρήνη πείραξε το παιδί, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Ένα ξέρω: η Πόπη και η Ειρήνη γνωρίζουν την αλήθεια. Από χέρι είναι το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι δύο γυναίκες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα.

Το χρονικό της τελευταίας νύχτας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο σπίτι βρίσκονταν η μητέρα του Παναγιώτη, η κατηγορούμενη, το παιδί και δύο φίλοι. Ο ένας αποχώρησε νωρίς, ενώ η δεύτερη παρέμεινε στο σπίτι.

Μέχρι τα μεσάνυχτα το παιδί ήταν σε καλή κατάσταση. Λίγο αργότερα παρουσίασε αδιαθεσία και έκανε εμετό. Εκείνη την ώρα η μητέρα του έλειπε από το σπίτι και ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Ειρήνη. Όταν επέστρεψε, ο μικρός είχε ηρεμήσει και κοιμήθηκε στην κούνια του.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με τη φιλοξενούμενη φίλη, ο Παναγιώτης ξύπνησε χαρούμενος, έπαιξε και ήπιε γάλα, χωρίς να δείχνει προβλήματα υγείας.

Οι αντιφάσεις

Οι καταθέσεις της μητέρας και της Μουρτζούκου όμως διαφέρουν σε καίρια σημεία:

  • αν υπήρξε καυγάς εκείνο το πρωινό,

  • τι ακριβώς έγινε τη μοιραία νύχτα,

  • αν έγινε τηλεφώνημα πριν καταρρεύσει το παιδί,

  • και στις ώρες των κρίσιμων γεγονότων.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι τσακώθηκαν επειδή η Ειρήνη μιλούσε στο τηλέφωνο, κάτι που εκείνη αρνείται. Το τηλεφώνημα επιβεβαιώνει πάντως η ξαδέλφη της Πόπης, αν και δηλώνει πως δεν την ενόχλησε. Από την άλλη, δύο ακόμα μάρτυρες που βρίσκονταν στο σπίτι αναφέρουν ότι ένταση υπήρξε, διαψεύδοντας την κατηγορούμενη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νιγηρία - «Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Πότε παίζει η Εθνική

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ