Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου συνεχίζει να προκαλεί σοκ και αντιδράσεις. Η νεαρή γυναίκα, που έχει ομολογήσει τέσσερις βρεφοκτονίες, αρνείται κατηγορηματικά ότι ευθύνεται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, την ώρα που ο δικηγόρος της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί και νέο πρόσωπο στη δικογραφία.

«Δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη κατηγορούμενη», τόνισε ο συνήγορός της Νίκος Αλεξανδρής στο Live News, δίνοντας το στίγμα ότι αναμένονται εξελίξεις. Η ίδια η Μουρτζούκου δηλώνει πως όταν κληθεί να καταθέσει για τον Παναγιώτη, «θα μιλήσει για όλους και για όλα».

«Ξέρουν τι έγινε» λέει ο πατέρας

Ο πατέρας του παιδιού εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος. «Πιστεύω ότι η Ειρήνη πείραξε το παιδί, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Ένα ξέρω: η Πόπη και η Ειρήνη γνωρίζουν την αλήθεια. Από χέρι είναι το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι δύο γυναίκες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα.

Το χρονικό της τελευταίας νύχτας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο σπίτι βρίσκονταν η μητέρα του Παναγιώτη, η κατηγορούμενη, το παιδί και δύο φίλοι. Ο ένας αποχώρησε νωρίς, ενώ η δεύτερη παρέμεινε στο σπίτι.

Μέχρι τα μεσάνυχτα το παιδί ήταν σε καλή κατάσταση. Λίγο αργότερα παρουσίασε αδιαθεσία και έκανε εμετό. Εκείνη την ώρα η μητέρα του έλειπε από το σπίτι και ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Ειρήνη. Όταν επέστρεψε, ο μικρός είχε ηρεμήσει και κοιμήθηκε στην κούνια του.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με τη φιλοξενούμενη φίλη, ο Παναγιώτης ξύπνησε χαρούμενος, έπαιξε και ήπιε γάλα, χωρίς να δείχνει προβλήματα υγείας.

Οι αντιφάσεις

Οι καταθέσεις της μητέρας και της Μουρτζούκου όμως διαφέρουν σε καίρια σημεία:

αν υπήρξε καυγάς εκείνο το πρωινό,

τι ακριβώς έγινε τη μοιραία νύχτα,

αν έγινε τηλεφώνημα πριν καταρρεύσει το παιδί,

και στις ώρες των κρίσιμων γεγονότων.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι τσακώθηκαν επειδή η Ειρήνη μιλούσε στο τηλέφωνο, κάτι που εκείνη αρνείται. Το τηλεφώνημα επιβεβαιώνει πάντως η ξαδέλφη της Πόπης, αν και δηλώνει πως δεν την ενόχλησε. Από την άλλη, δύο ακόμα μάρτυρες που βρίσκονταν στο σπίτι αναφέρουν ότι ένταση υπήρξε, διαψεύδοντας την κατηγορούμενη.

