Ειρήνη Μουρτζούκου: Κρίνονται όλα αυτή την εβδομάδα για την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη

Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι η πλέον καθοριστική για την τελευταία «εκρεμμότητα» του θρίλερ της Αμαλιάδας, που αφορά στον άδικο χαμό του 15 μηνών αγοριού, του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024. Αυτά, την ώρα που η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, Ειρήνη Μουρτζούκου, διάγει την 49η ημέρα ως έγκλειστη στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η ιστολογική επανεξέταση πλησιάζει προς το τέλος της, ως προς το τυπικό της σκέλος, καθώς οι διαρροές είναι ξεκάθαρες. Το αποτέλεσμα είναι σαφές και υποδεικνύει ένα και μοναδικό, αδιαμφισβήτητο δεδομένο.

Ο Παναγιωτάκης, σύμφωνα με πηγές, δεν έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Υπενθυμίζεται πως η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για σοβαρές βλάβες στο έντερο του μικρού παιδιού, πράγμα που φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνεται κατά την επανεξέταση.

Σαν να μην έφταναν αυτά, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως το παιδί χάθηκε με πανομοιότυπο τρόπο με αυτόν που εκτιμάται πως χάθηκαν ακόμη τέσσερα βρέφη: τα δύο παιδιά της Ειρήνης Μουρτζούκου, η αδελφή της 25χρονης και το παιδάκι της πρώην φίλης της κατηγορούμενης, της Κατερίνας. Ας σημειωθεί πως η 25χρονη έχει ομολογήσει την ευθύνη της για τους τέσσερις θανάτους, ωστόσο κατηγορείται για τους τρεις, καθώς η δολοφονία της αδελφής της, το 2014, έβρισκε τη Μουρτζούκου ανήλικη και, ως εκ τούτου, το έγκλημα έχει παραγραφεί.

Υπογραμμίζεται, πάντως, από την πλευρά της κατηγορούμενης, πως η δολοφονία της μία εκ των δύο θυγατέρων της σημειώθηκε ακούσια, καθώς ισχυρίζεται πως την «πλάκωσε» στον ύπνο της.

Αποκάλυψη για την υπόθεση του Παναγιωτάκη

Όπως προκύπτει, πάντως, και από πληροφορίες από την ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου αλλά και από την απολογία της, η 25χρονη αρνείται κατηγορηματικά πως ακούμπησε με δόλιο σκοπό τον μικρό Παναγιώτη. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, δια στόματος του συνηγόρου της Νίκου Αλεξανδρή, αφήνεται να εννοηθεί πως η Ειρήνη αναμένεται να αποκαλύψει ποιος ευθύνεται για τον χαμό του παιδιού.

«Προσωπική μου πεποίθηση είναι πως δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη. Οι κατηγορίες δεν θα αφορούν την παραμέληση μόνο», είπε με νόημα ο γνωστός νομικός. Παρά τις αόριστες αιτιάσεις, όμως, στο Ανθρωποκτονιών έχουν σε γενικές γραμμές μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει συμβεί. Άλλωστε, όπως τονίζουν αξιωματικοί του επίλεκτου τμήματος της ΔΟΑΕ, τα... κουκιά είναι μετρημένα και στην περίπτωση του μικρού Παναγιώτη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Σε κάθε περίπτωση, αν η παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου κατά το μοιραίο αυγουστιάτικο πρωινό στο πλευρό του 15 μηνών αγοριού είναι δεδομένη αυτό δεν σημαίνει πως ήταν και η μοναδική. Όπως απορρέι από διαδοχικές καταθέσεις, τόσο της 25χρονης όσο και της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, οι δύο γυναίκες και επιστήθιες φίλες ήταν οι μοναδικές ενήλικες στο μοιραίο σπίτι. «Θα εξεταστούν όλα τα σενάρια» θα πουν λακωνικά, αλλά με νόημα, οι έμπειροι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που από το περιβάλλον της Ειρήνης διακινούνται σενάρια περί άλλων προσώπων, τα οποία είχαν συστηματικά παρουσία πέριξ του Παναγιωτάκη.

Συμπληρωματική απολογία

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αστυνομική «παραγγελία» για την επανεξέταση των πλακιδίων ιστολογικων δειγμάτων του μικρού Παναγιώτη δεν έχει καταφθάσει στα χέρια των αστυνομικών. Όπως τονίζεται, το πιθανότερο είναι η αναλυτική και η διαφωτιστική έκθεση να... προσγειωθεί στα χέρια τους κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.

Αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κλήση της Μουρτζούκου σε συμπληρωματική απολογία από τις ανακριτικές Αρχές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν θα κληθεί και τρίτο πρόσωπο σε ανωμοτί κατάθεση.

Από εκεί και πέρα, σειρά αναμένεται να πάρει η ψυχιατρική αξιολόγηση της 25χρονης κατηγορούμενης, μιας και, όπως προκύπτει από πληροφορίες, αυτό το αίτημα εγκρίθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Ήταν, άλλωστε, το ένα από τα δύο μοναδικά αιτήματα που είχε υποβάλει η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσω του δικηγόρου της. Το άλλο ήταν να μιλήσει, έστω και τηλεφωνικά, με τη μητέρα του μικρού Παναγιώτη, την Πόπη.

