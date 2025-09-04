Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία

Νέα στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν την μέχρι στιγμής επίσημη αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη, ενός από τα πέντα νεκρά παιδιά στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, μετά την επανεξέταση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και την ιστοπαθολογική εξέταση από τον παθολογοανατόμο Θεσσαλονίκης, κ. Ανεστάκη, συντάχθηκε το τελικό πόρισμα που δείχει ασφυκτικό θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχέια, η εκτίμηση ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη οφειλόταν σε υποξεία προ ωρών λόγω παθολογικών αιτιών, δεν υφίσταται.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε ομολογήσει την δολοφονία των τεσσάρων από τα πέντα νεκρά παιδιά για τα οποία κατηγορήθηκε, ενώ μέχρι τέλους ισχυριζόταν ότι ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

