Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας
Δύσκολα όπως φαίνεται θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχασε αιφνιδιαστικά τη δουλειά του καθώς απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν το προηγούμενο διάστημα μαζί με τη Χαρά Βέρρα, τον Γιώργο Βελισσάρη και τον Μάκη Δημάκη.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι απειλές που δέχθηκε και τελικά η απόλυσή του έγινε γιατί «τόλμησε» να τα βάλει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Star, πηγές από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη ανέφεραν ότι ο επιχειρηματίας δεν ήθελε «φασαρίες» και «αρνητική δημοσιότητα».

Όπως λένε, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πάλι πριν από μερικούς μήνες όταν είχε απολυθεί ξαφνικά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο μεταξύ, μαίνεται ο πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον γνωστό επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου. Ο γνωστός τραγουδιστής θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες που προκάλεσαν σάλο, ωστόσο ο ίδιος τις αρνείται και έχει ήδη κινηθεί νομικά στέλνοντας εξώδικο.

Το Star στο βραδινό δελτίο ειδήσεως αποκάλυψε τα μηνύματα που είχε στείλει μέχρι πριν από λίγο καιρό ο επιχειρηματίας στον Μαζωνάκη.

«Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματα μας, γιατί δεν απαντάς;», ήταν ένα από αυτά.

Σημειώνεται ότι όλα αυτά τα μηνύματα βρίσκονται ήδη στα αρχεία του Εκβιαστών και πλέον μένει να φανεί εάν και πότε θα προχωρήσει σε μηνύσεις ο τραγουδιστής. Παράλληλα, στην περίπτωση που υπάρξει εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο της υπόθεσης ο επιχειρηματίας διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να μείνει αδρανής.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Η ανακοίνωση του Can-Can για την απόλυση του Stef Παπαδόπουλου

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

