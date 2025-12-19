Εξώδικο στον Μαζωνάκη έστειλε επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων - Δείτε το πεντασέλιδο εξώδικο

Εξώδικη δήλωση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανιζόταν ο τραγουδιστής την προηγούμενη σεζόν.

Στο εξώδικο αναφέρεται ότι είχε υπάρξει συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας και τη φετινή σεζόν, ενώ, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και αλλαγές στον χώρο του καταστήματος βάσει των υποδείξεων του καλλιτέχνη. Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζεται ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος τελικά επέλεξε να συνεργαστεί με άλλο επιχειρηματικό σχήμα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σημαντικά χρηματικά ποσά που φέρεται να κατέβαλε ο επιχειρηματίας για λογαριασμό του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων έξοδα νοσηλείας και ιατρικής φροντίδας για επέμβαση στα μάτια, καθώς και δαπάνες που αφορούσαν διαμονές, συνεργάτες και προσωπικές αγορές. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η επιστροφή τόσο της προκαταβολής που είχε καταβληθεί όσο και των εξόδων που, σύμφωνα με το εξώδικο, έγιναν για τον καλλιτέχνη.

Δείτε το πεντασέλιδο εξώδικο που έστειλε ο επιχειρηματίας:

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά και στην παραίτηση του δικηγόρου Μερκουλίδη από τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως υποστηρίζεται, ο δικηγόρος παρείχε νομικές υπηρεσίες και στις δύο πλευρές και, όταν άρχισαν να προκύπτουν ζητήματα ως προς την τήρηση της συμφωνίας, επέλεξε να αποχωρήσει από την υπόθεση του τραγουδιστή, επικαλούμενος λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Επιπλέον, στο εξώδικο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο τραγουδιστής προχώρησε σε καταγγελία στη Δίωξη Εκβιαστών προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, ενέργεια που χαρακτηρίζεται από την πλευρά του επιχειρηματία ως συκοφαντική δυσφήμιση. Παράλληλα, απορρίπτονται ως αβάσιμες οι υπόνοιες ότι οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου εμπλέκονται στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του τραγουδιστή.

Ο επιχειρηματίας καλεί τον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης, ανακαλώντας κάθε αναφορά ή υπαινιγμό που θεωρεί δυσφημιστικό, καθώς και να επιστρέψει τα χρηματικά ποσά που, όπως υποστηρίζει, του οφείλονται.

