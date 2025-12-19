«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας ο τραγουδιστής, λίγες ώρες αφότου κατατέθηκε μήνυση εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.

«Να ξανασυστηθούμε», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εν μέσω αποθέωσης από τους θαμώνες του κέντρου, που είχαν κατακλείσει κάθε διαθέσιμο σημείο. Αυτή ωστόσο ήταν με η μόνη ατάκα που είπε όλο το βράδυ και η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως «απάντηση» σε όσα του συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη μεγάλη του επιτυχία «Ανήκω σ’ εμένα» και συνεχίστηκε με όλα τα τραγούδια του που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στη χώρα μας.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο πριν στραφούν στον Γιώργο Μαζωνάκη οι προβολείς της πίστας, ένας 21χρονος τραγουδιστής, ο Στέφανος Παπαδόπουλος (γνωστός ως «Στεφ») κατέθεσε μήνυση εναντίον του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, ανήθικες προτάσεις και ασέλγεια. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητά μόνο ηθική δικαίωση: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ωστόσο, καταγγέλλει εκβιασμό από επιχειρηματικά συμφέροντα και μιλά για ψευδομάρτυρες, μέσω του δικηγόρου του. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του Μαζωνάκη, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε καταγγείλει στο Τμήμα Εκβιαστών τους φερόμενους ως εντολείς της εκβίασης αρκετές ημέρες πριν ο 21χρονος υποβάλει μήνυση σε βάρος του για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις

«Η καταγγελία στο Εκβιαστών έγινε μέρες πριν από τη σημερινή μήνυση, δεν πρόκειται για απάντηση. Έγινε επώνυμα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και καλείται να καταβάλει ποσά που δεν οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει ήδη κατονομαστεί και κληθεί από τις Αρχές», δήλωσε.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ακόμη πως οι καταγγελλόμενοι επικαλέστηκαν ονόματα «σκληρών» ποινικών από τις φυλακές, υποστηρίζοντας ότι θα αναλάμβαναν υποτιθέμενες πράξεις βίας εις βάρος του τραγουδιστή. Επειδή εκείνος αρνήθηκε να ενδώσει, φέρονται να τον απείλησαν λέγοντάς του «περίμενε και θα δεις».

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο, επισημαίνοντας πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η μήνυση κατατέθηκε ανήμερα της πρεμιέρας του καλλιτέχνη.

«Πηγαίνουν πέντε ώρες πριν από την πρεμιέρα για μια πράξη που δήθεν έγινε πριν από εννέα μήνες. Αυτό είναι ο ορισμός της εκβίασης. Γιατί δεν πήγαν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα, αλλά την ημέρα της πρεμιέρας; Και μάλιστα είχαν προαναγγείλει από την Κυριακή ότι θα γίνει η μήνυση την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Αν αυτό δεν είναι σχέδιο, τότε τι είναι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλω μόνο ηθική δικαίωση, όχι χρήματα»

Το πρωί της Πέμπτης, μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις κατέθεσε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι ζητά μόνο ηθική δικαίωση.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 21χρονος δήλωσε. «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Όπως υποστήριξε τα γεγονότα έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά. Ναι, συνέχισα να εργάζομαι κανονικά. Δεν είχα καμία επαφή με τον κ. Μαζωνάκη. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση».

Σε ερώτηση γιατί ακόμα διατηρεί στα social media τις φωτογραφίες του με τον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε: «Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;», ενώ τόνισε ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα περιγράφει στην καταγγελία του.

Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες»

Νωρίτερα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, απέστειλε δήλωση, με τον τραγουδιστή να υποστηρίζει ότι όλη η υπόθεση αποτελεί εκβιασμό εις βάρος του και ότι «στρατολογήθηκαν πρόσωπα ως ψευδομάρτυρες».

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Δήλωση Χαράλαμπου Λυκούδη, πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Μαζωνάκη.

Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

