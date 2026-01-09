Στήριξη Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου: «Θα είμαι δίπλα σου»

Η συγκινητική εξομολόγηση του δημάρχου Αγίου Ευστρατίου, Κώστα Σινάνη, ο οποίος ανήμερα των Θεοφανίων γνωστοποίησε στους συμπολίτες του ότι διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου, προκάλεσε την ευαίσθητη αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής στήριξης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον δήμαρχο το μεσημέρι της Τετάρτης, μεταφέροντάς του τις ευχές του για ανάρρωση, αλλά και μια ρητή δέσμευση.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του για το θάρρος με το οποίο ο κ. Σινάνης αντιμετωπίζει τη δοκιμασία του. Αφενός, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του δημάρχου για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την πορεία της υγείας του και την πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Αφετέρου, έδωσε τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι τα ζητήματα του ακριτικού Αγίου Ευστρατίου θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Η δημόσια εξομολόγηση

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Σινάνης, η περιπέτειά του ξεκίνησε από μια σύμπτωση, όταν ένας αγώνας ποδοσφαίρου έγινε η αφορμή για τις εξετάσεις που οδήγησαν στη διάγνωση. Η δημόσια δήλωσή του μπροστά στους κατοίκους του νησιού -«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω»- ήταν αυτή που ενεργοποίησε τα ανακλαστικά της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου.

