Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής εμφανίστηκε στο λιμάνι της Ύδρας ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Riders».

Χαμογελαστός και ευδιάθετος, ο ηθοποιός χαιρέτησε όσους συνάντησε με χαμόγελο και προχώρησε μέχρι τη Σχολή Καλών Τεχνών της Ύδρας, όπου ξεκίνησαν σήμερα τα γυρίσματα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής η εκπομπή Happy Day, μαζί με τον ηθοποιό ταξίδεψαν στην Ύδρα και τέσσερις σωσίες του. Ο διάσημος πρωταγωνιστής διαμένει σε βίλα γνωστού επιχειρηματία στο νησί, ενώ η παραγωγή έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα μέχρι και τις 5 του μήνα.

Το καθημερινό catering, που καλύπτει περίπου 250 άτομα, περιλαμβάνει –κατόπιν αιτήματος της παραγωγής– ελληνικές γεύσεις και υγιεινές επιλογές. Όσον αφορά την υπόθεση της ταινίας, διευκρινίστηκε πως πρόκειται για σύγχρονη ιστορία και όχι για έργο εποχής, με κεντρικό άξονα την αναζήτηση μιας εξαφανισμένης συζύγου.

Το νησί παρουσιάζει πληρότητα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς προγραμματίζονται πολυάριθμες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Σε ό,τι αφορά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η άφιξή της στην Ύδρα μετατίθεται για το Σάββατο. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να μεταβεί στην Ύδρα προκειμένου να συναντήσει τον Μπραντ Πιτ.

Διαβάστε επίσης