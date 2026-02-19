Με «χολιγουντιανό αέρα» το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην Ύδρα - Τι λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

Σε δύο ημέρες θα ακουστεί το «action» για τα πρώτα γυρίσματα στο νησί

Ανθή Κουρεντζή

Με «χολιγουντιανό αέρα» το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην Ύδρα - Τι λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Όπως ανέφερε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος της Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης σε δύο ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

«Το συνεργείο έχει φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Το σίγουρο είναι ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες θα περπατήσουν στα ίδια σοκάκια με ηθοποιούς του Χόλιγουντ», εννοώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ηθοποιοί του καστ, καθώς και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημέρα άφιξής του.

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, παντού στήνονται σκηνικά, μεταφέρονται εξειδικευμένα συστήματα και τεχνικός εξοπλισμός, ενώ δεκάδες επαγγελματίες εργάζονται αδιάκοπα για την οργάνωση και την άρτια προετοιμασία των χώρων.

hydra-2.jpg

Πηγή: hydraspoliteia

Στενά δρομάκια, πλατείες και παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

hydra.jpg

Πηγή: hydraspoliteia

Η παρουσία πολυμελούς συνεργείου έχει δώσει νέο παλμό στο νησί, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εργασίες που εξελίσσονται σε κάθε γωνιά.

Η Ύδρα, γνωστή για την αρχιτεκτονική της ταυτότητα και την καλλιτεχνική της παράδοση, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που αναμένεται να στρέψει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας πάνω της.

«Η Ύδρα διαθέτει διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό που αγαπά το Χόλιγουντ»

«Αδιαμφισβήτητα μας χαροποιεί και είναι τιμή μας ένα τέτοιο γεγονός. Η Ύδρα έχει παράδοση στο να προσελκύει μεγάλες παραγωγές. Σας θυμίζω ότι η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα ήταν στην Ύδρα το 1957 με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν στο "Παιδί και το Δελφίνι". Η Ύδρα έχει ένα φυσικό και διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό. Το ότι είναι ένα νησί που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα την κάνει να διαφέρει και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί επιλέγεται από διάσημους σκηνοθέτες για μεγάλες παραγωγές», είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στο Newsbomb ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης.

hydra-3.jpg

Η Ύδρα / Unsplash

«Είναι διάφορα τα σημεία του νησιού που θα γίνουν γυρίσματα. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν επιλέξει πολύ όμορφα μέρη και η Ύδρα θα αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουκουδάκης έκανε λόγο για τη σημασία αυτής της συνθήκης στη τουριστική ανάδειξη τόσο του νησιού όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.

hydra-1.jpg

Η Ύδρα / Unsplash

«Το ευχάριστο από όλο αυτό είναι ότι η τουριστική σεζόν στο νησί θα ξεκινήσει για πρώτη χρονιά από τον Φλεβάρη. Θα λειτουργήσουν εστιατόρια και ξενοδοχεία νωρίτερα. Φυσικά είναι μία προστιθέμενη αξία και στην Ελλάδα και στην Ύδρα. Όλοι γνωρίζουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχει μία τέτοια συνθήκη», δήλωσε ο κ. Κουκουδάκης στο Newsbomb.

Ο δήμαρχος Ύδρας πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι νιώθουν πολύ περήφανοι για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στο νησί τους, ενώ όπως σημείωσε θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην ταινία: «Έχουν γίνει castings, έχουν επιλεγεί κάτοικοι για να συμμετέχουν ως κομπάρσοι. Οι Υδραίοι είναι κοσμοπολίτες και αγαπούν τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο τους», πρόσθεσε.

Brad Pitt

Ο Μπραντ Πιτ / AP

Incognito στο νησί ο Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να επιθυμεί διακριτική παρουσία στο νησί, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και τη δημοσιότητα. Ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να καταλύσει σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλογή που εξυπηρετεί και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Για τις μετακινήσεις του προβλέπεται η χρήση ιδιωτικού σκάφους και θαλάσσιων ταξί.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την παραμονή του Μπραντ Πιτ στη θαλαμηγό, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαμονής σε ιδιωτική κατοικία στο νησί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε θα φτάσει στο νησί ο 62χρονος σταρ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Στρίμωξαν» τον Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο για τον εθισμό που προκαλεί το Instagram

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Την Παρασκευή στο Βέλγιο οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού - Πώς χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» οι φωτογραφίες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

06:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ