Με «χολιγουντιανό αέρα» το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην Ύδρα - Τι λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Όπως ανέφερε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος της Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης σε δύο ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

«Το συνεργείο έχει φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Το σίγουρο είναι ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες θα περπατήσουν στα ίδια σοκάκια με ηθοποιούς του Χόλιγουντ», εννοώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ηθοποιοί του καστ, καθώς και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημέρα άφιξής του.

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, παντού στήνονται σκηνικά, μεταφέρονται εξειδικευμένα συστήματα και τεχνικός εξοπλισμός, ενώ δεκάδες επαγγελματίες εργάζονται αδιάκοπα για την οργάνωση και την άρτια προετοιμασία των χώρων.

Στενά δρομάκια, πλατείες και παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

Η παρουσία πολυμελούς συνεργείου έχει δώσει νέο παλμό στο νησί, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εργασίες που εξελίσσονται σε κάθε γωνιά.

Η Ύδρα, γνωστή για την αρχιτεκτονική της ταυτότητα και την καλλιτεχνική της παράδοση, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που αναμένεται να στρέψει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας πάνω της.

«Η Ύδρα διαθέτει διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό που αγαπά το Χόλιγουντ»

«Αδιαμφισβήτητα μας χαροποιεί και είναι τιμή μας ένα τέτοιο γεγονός. Η Ύδρα έχει παράδοση στο να προσελκύει μεγάλες παραγωγές. Σας θυμίζω ότι η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα ήταν στην Ύδρα το 1957 με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν στο "Παιδί και το Δελφίνι". Η Ύδρα έχει ένα φυσικό και διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό. Το ότι είναι ένα νησί που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα την κάνει να διαφέρει και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί επιλέγεται από διάσημους σκηνοθέτες για μεγάλες παραγωγές», είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στο Newsbomb ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης.

«Είναι διάφορα τα σημεία του νησιού που θα γίνουν γυρίσματα. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν επιλέξει πολύ όμορφα μέρη και η Ύδρα θα αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουκουδάκης έκανε λόγο για τη σημασία αυτής της συνθήκης στη τουριστική ανάδειξη τόσο του νησιού όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.

«Το ευχάριστο από όλο αυτό είναι ότι η τουριστική σεζόν στο νησί θα ξεκινήσει για πρώτη χρονιά από τον Φλεβάρη. Θα λειτουργήσουν εστιατόρια και ξενοδοχεία νωρίτερα. Φυσικά είναι μία προστιθέμενη αξία και στην Ελλάδα και στην Ύδρα. Όλοι γνωρίζουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχει μία τέτοια συνθήκη», δήλωσε ο κ. Κουκουδάκης στο Newsbomb.

Ο δήμαρχος Ύδρας πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι νιώθουν πολύ περήφανοι για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στο νησί τους, ενώ όπως σημείωσε θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην ταινία: «Έχουν γίνει castings, έχουν επιλεγεί κάτοικοι για να συμμετέχουν ως κομπάρσοι. Οι Υδραίοι είναι κοσμοπολίτες και αγαπούν τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο τους», πρόσθεσε.

Incognito στο νησί ο Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να επιθυμεί διακριτική παρουσία στο νησί, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και τη δημοσιότητα. Ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να καταλύσει σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλογή που εξυπηρετεί και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Για τις μετακινήσεις του προβλέπεται η χρήση ιδιωτικού σκάφους και θαλάσσιων ταξί.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την παραμονή του Μπραντ Πιτ στη θαλαμηγό, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαμονής σε ιδιωτική κατοικία στο νησί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε θα φτάσει στο νησί ο 62χρονος σταρ.

