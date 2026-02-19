Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

Του Γιάννη Σκουφή

Το Ντουμπάι έχει ταυτιστεί με τα εξωτικά περιπολικά υψηλών επιδόσεων και η νέα προσθήκη δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Mansory είναι αυτή που παρέδωσε μια αναβαθμισμένη Revuelto, σηματοδοτώντας την τέταρτη κατά σειρά συνεργασία της με την «Dubai Police», έπειτα από τις Ferrari FF, Rolls-Royce Cullinan και Mercedes-AMG G 63.

Η Revuelto είναι η σύγχρονη ναυαρχίδα της Lamborghini και κινείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 6.500 κυβικών σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, διαμορφώνοντας ένα plug-in υβριδικό σύνολο 1.015 ίππων. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 δεύτερα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα.

Η εκδοχή της Mansory φυσικά διαφοροποιείται από τη στάνταρ έκδοση. Κι αυτό γιατί στο αμάξωμα υπάρχει πολύ ανθρακόνημα, ένα νέο splitter, πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία στα φτερά, πλευρικά βοηθήματα και ένας πιο μεγάλος πίσω διαχύτης.

Οι σφυρήλατες ζάντες και οι λεπτομέρειες σε πράσινο και κόκκινο συμπληρώνουν το παραδοσιακό λευκό-πράσινο χρώμα της αστυνομίας του Ντουμπάι, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σε άλλες εκδοχές της Revuelto για τη Mansory η ισχύς φτάνει τους 1.070 ίππους, με ελαφρώς βελτιωμένες επιδόσεις και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το συγκεκριμένο περιπολικό διαθέτει την ίδια αναβάθμιση, ωστόσο το αισθητικό πακέτο παραπέμπει στο πρόγραμμα «Initiate» του βελτιωτή.

Η νέα προσθήκη εντάσσεται σε έναν στόλο που περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supercars και hypercars παγκοσμίως, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για προβολή, τουριστικές περιοχές και δημόσιες σχέσεις, παρά για καταδιώξεις υψηλής ταχύτητας.