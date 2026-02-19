Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 10:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

173

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

163

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 9 απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

166

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ

107

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ

110

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΑΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

342

Λειτουργία

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

150

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά οδός:ΗΟΥΣ ΝΟ 15 - 17 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

155

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΚΡΑ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ

109

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΖΑΠΠΑ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

108

Κατασκευές

19/2/2026 8:00:00 πμ

19/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΡΟΔΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΝΙΟΒΗΣ

1571

Λειτουργία

19/2/2026 9:00:00 πμ

19/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 47 έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

172

Κατασκευές

19/2/2026 9:00:00 πμ

19/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

165

Κατασκευές

19/2/2026 10:00:00 πμ

19/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26.

Κατασκευές

19/2/2026 10:30:00 πμ

19/2/2026 2:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

170

Κατασκευές

19/2/2026 12:00:00 μμ

19/2/2026 4:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΓ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Β.ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΕΜΕ.

149

Κατασκευές

19/2/2026 12:00:00 μμ

19/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

343

Λειτουργία

19/2/2026 1:00:00 μμ

19/2/2026 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

171

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Στρίμωξαν» τον Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο για τον εθισμό που προκαλεί το Instagram

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Την Παρασκευή στο Βέλγιο οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού - Πώς χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» οι φωτογραφίες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

06:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ