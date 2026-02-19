Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 10:00:00 πμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
173
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
163
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 9 απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
166
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ
107
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ
110
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 2:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΑΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
342
Λειτουργία
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 2:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
150
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά οδός:ΗΟΥΣ ΝΟ 15 - 17 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
155
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΚΡΑ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ
109
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΖΑΠΠΑ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
108
Κατασκευές
19/2/2026 8:00:00 πμ
19/2/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΡΟΔΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΝΙΟΒΗΣ
1571
Λειτουργία
19/2/2026 9:00:00 πμ
19/2/2026 11:00:00 πμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 47 έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
172
Κατασκευές
19/2/2026 9:00:00 πμ
19/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
165
Κατασκευές
19/2/2026 10:00:00 πμ
19/2/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26.
Κατασκευές
19/2/2026 10:30:00 πμ
19/2/2026 2:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
170
Κατασκευές
19/2/2026 12:00:00 μμ
19/2/2026 4:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΓ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Β.ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΕΜΕ.
149
Κατασκευές
19/2/2026 12:00:00 μμ
19/2/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
343
Λειτουργία
19/2/2026 1:00:00 μμ
19/2/2026 3:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
171
Κατασκευές