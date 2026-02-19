Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Παρά τα αγωνιστικά προβλήματά τους με τις απουσίες, «πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» υποδέχονται Βικτόρια Πλζεν και Θέλτα αντίστοιχα, αναζητώντας το καθοριστικό βήμα για να συνεχίσουν στους «16» του θεσμού.

Η ώρα των play offs του Europa League για την είσοδο στη φάση των «16», έφτασε. Με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν τους πρώτους τους αγώνες. Παίζοντας αμφότεροι στην έδρα τους, θα φιλοξενήσει το «τριφύλλι» την Βικτόρια Πλζεν και ο «δικέφαλος» την Θέλτα. Ομάδες με τις οποίες αναμετρήθηκαν και στη League Phase.

Την αρχή θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Στις 19:45 οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τη Θέλτα (Cosmote Sport 3). Στους 4,5 μήνες μετά την προηγούμενη αναμέτρησή τους, όταν στις 2 Οκτωβρίου οι Ισπανοί νίκησαν 3-1 στην έδρα τους. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει και κυρίως το γεγονός πως αυτή τη φορά το ματς είναι στην Τούμπα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα απουσιών κι αυτό είναι το αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ήδη εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Κωνσταντέλιας παράλληλα είναι και τιμωρημένος, όπως ο Γιακουμάκης αλλά και ο ίδιος ο Λουτσέσκου.

Η ομάδα της Γαλικίας προέρχεται από τέσσερα ματς χωρίς νίκη στη LaLiga, όπου είναι στην 7η θέση. Αξιοσημείωτο μάλιστα το γεγονός πως έχει πάρει περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, πλην αυτών των Ούγκο Σοτέλο και Άλβαρο Νούνιες.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ιβάν Κρούζλιακ από τη Σλοβακία.

Στις 22:00 (Cosmote Sports 4 και ANT1) ο Παναθηναϊκός που δεν είναι στην καλύτερη ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και την απώλεια εντός έδρας με την ΑΕΛ, φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase, με το ματς να λήγει 0-0, παρά το γεγονός πως οι Τσέχοι έπαιζαν στη μεγαλύτερη διάρκειά του με δέκα παίκτες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα, έχοντας για ακόμη ένα ματς πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Παρά την επιστροφή των Ίνγκασον, Κυριακόπουλου και τη διαθεσιμότητα του Τζούριτσιτς μετά από καιρό, εκτός παραμένουν οι Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, Φακούντο Πελίστρι, καθώς και οι Σίριλ Ντέσερς, Μουσά Σισοκό, που είναι ούτως ή άλλως εκτός λίστας, μαζί με τους Τιν Γεντβάι, Λούκας Τσάβες, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρη Κοντούρη και Παύλο Παντελίδη.

Οι Τσέχοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας ανεβάσει... στροφές στο πρωτάθλημά τους. Παράλληλα, έχουν άριστη αμυντική λειτουργία και δικαίως θεωρούνται η πιο δύσκολη ομάδα για να της βάλει κανείς γκολ στη διοργάνωση. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα δυνατοί στις στατικές φάσεις.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί απ’ την επιτροπή διαιτησίας της UEFA ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς.

19:45 ΠΑΟΚ – Θέλτα Cosmote Sport 3

20:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Cosmote Sport 4 και ANT1

