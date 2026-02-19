Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

Ο Akylas

Ο Akylas δεν έχει κερδίσει μόνο τον τίτλο του Έλληνα εκπροσώπου στη φετινή Eurovision. Είναι ένας καλλιτέχνης που ήρθε σαν «σίφουνας» να εντυπωσιάσει και να συζητηθεί έντονα για το ταλέντο του. Είναι ο τραγουδιστής που ευελπιστούμε να χαρίσει στη χώρα μας μια καλή θέση στον 70ο διαγωνισμό και γιατί όχι… Να το φέρει!

Τρεις άνθρωποι που γνωρίζουν από μουσική και Eurovision, οι Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη, μιλούν στο Newsbomb.gr και κάνουν τις δικές τους προβλέψεις!

Μαντώ: «Ο Akylas είναι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης»

Πώς ζήσατε την εμπειρία του εθνικού τελικού; Ήσασταν εκεί και είδατε όλες τις λεπτομέρειες…

«Ήμουν μέσα στο χώρο, η ανταπόκριση του κοινού ήταν καταπληκτική όταν εμφανίστηκε ο Akylas. Να πω, βέβαια, ότι το επίπεδο όλων των υποψηφίων ήταν υψηλό. Και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλλιτέχνες που πιθανόν να μην μπορούσαμε να τους μάθουμε διαφορετικά. Βέβαια, αυτό που ξεχώρισα ήταν το τραγούδι του Akyla. Εξ’ αρχής, θα το επαναλαμβάνω. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πρωτότυπο. Είναι αυθεντικό. Έχει ένα πολύ ωραίο και συγκινητικότατο μήνυμα. Πίσω από όλο το φαν και το φαντασμαγορικό που παρουσιάζει, κρύβεται αυτό το πολύ συγκινητικό μήνυμα στη μαμά του. Ο ίδιος, επίσης, είναι καταπληκτικός περφόρμερ και έχει και πάρα πολύ καλή φωνή».

Ο Akylas, κατά τη γνώμη σας, έχει ωραία φωνή;

«Ναι, είναι μία ωραία φωνή που μπορεί να υποστηρίξει και πολύ ποιοτικά τραγούδια. Δηλαδή θα δείτε, εγώ το ξέρω, το νιώθω, ότι στο μέλλον ο Akylas θα πει τραγουδάρες. Μπορεί να υποστηρίξει και πάρα πολύ δύσκολα ερμηνευτικά τραγούδια… Είναι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης».

Οπότε ελπίζουμε σε μία καλή θέση;

«Ναι… Αν και ξέρετε ότι στη Eurovision παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζουν ρόλο οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες μεταξύ των χωρών. Οι ψήφοι έχουν να κάνουν και με συμπάθειες, έχουν να κάνουν με συμμαχίες, με γειτονίες, με πάρα πολλά… Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Όμως φέτος έχουμε ένα πολύ δυνατό act. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κομμάτι έχει κάνει φοβερή εντύπωση στο εξωτερικό, δηλαδή δεν είναι ότι αρέσει μόνο σε εμάς, γιατί δεν ψηφίζουμε εμείς τον εαυτό μας, οι ξένοι ψηφίζουν. Οπότε, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι στην πεντάδα».

Αντώνης Καρατζίκος: «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες να πάρουμε το βραβείο μετά την Παπαρίζου»

Ποια είναι η πρώτη αίσθηση που έχεις για τη φετινή συμμετοχή;

«Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, το οποίο στην Ελλάδα έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και σε αυτούς που μπορεί να μην αρέσει με το πρώτο άκουσμα, θα πω ότι αν κοιτάξουν βαθιά το νόημα των στίχων και διαβάσουν και καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, νομίζω ότι θα το δουν με εντελώς διαφορετικό μάτι. Το ότι θα πάει καλά στον διαγωνισμό είναι η δική μου άποψη, τόσο καλά όσο πολλοί δεν το πιστεύουν. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες να πάρουμε το βραβείο της Eurovision, για δεύτερη φορά, μετά την Έλενα Παπαρίζου».

Σου έκαναν εντύπωση τα 12άρια της κριτικής επιτροπής;

«Όπως έχω πει και σε άλλη τηλεοπτική μου εμφάνιση, οι κριτικοί είναι άνθρωποι κανονικοί και μάλιστα είναι άνθρωποι του χώρου. Δηλαδή βλέπουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και φυσικά η δουλειά τους είναι να δουν και τις φωνητικές δυνατότητες των διαγωνιζόμενων. Ο Akylas ήταν καλύτερος από όλους».

Άννα Ζηρδέλη: «Ο Akylas φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, χωρίς να χάνει την ελληνική ταυτότητα»

Τι ξεχώρισες στον Akyla;

«Φέτος, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά δυνατά στον ρυθμό της Eurovision. Ο ταλαντούχος Akylas ετοιμάζεται να μας εκπροσωπήσει με ένα τραγούδι που ήδη έχει αρχίσει να αγγίζει ψυχές. Με μια φωνή γεμάτη συναίσθημα, ήταν ότι πιο άρτιο παρακολούθησα από day one στον φετινό διαγωνισμό και δεν μας απογοήτευσε φωνητικά! Ο Akylas φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, χωρίς να χάνει την ουσία της ελληνικής ταυτότητας, το τραγούδι έχει δύναμη, ευαισθησία και μετά από αρκετά χρονιά συζητιόμαστε έντονα στις πρώτες. Το τραγούδι του είναι μια μουσική διαδρομή που μιλά για την ελπίδα, την πίστη και το φως που γεννιέται ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές. Η μελωδία του σε παρασύρει από το πρώτο άκουσμα, ενώ οι στίχοι του χτίζουν μια γέφυρα επικοινωνίας με κάθε ακροατή, ανεξαρτήτως γλώσσας. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν τα ακούς απλώς — τα νιώθεις».

Το «Ferto» θα είναι το νέο ραδιοφωνικό «κόλλημα»;

«Η “Ferto…μανία” έχει επηρεάσει μικρούς & μεγάλους, τηλεοπτικές και σύντομα ραδιοφωνικές εκπομπές μιας και το τραγούδι θα δοθεί επίσημα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας πολύ σύντομα. Ως παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βλέπω έναν καλλιτέχνη με τόσο αυθεντική ταυτότητα να μας εκπροσωπεί».

