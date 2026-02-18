Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που απειλεί την «πρωτιά» του Akyla

Πρώτη στα στοιχήματα η Φινλανδία ακόμη και πριν από τον εθνικό της τελικό, την ώρα που η Ελλάδα παραμένει σταθερά στη 2η θέση των προγνωστικών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που απειλεί την «πρωτιά» του Akyla

Η Φινλανδία με το «Liekinheitin» των Linda Lampenius & Pete Parkkonen απέναντι στον Akyla

LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στη 2η θέση των προγνωστικών, ο Akylas και η ελληνική συμμετοχή συγκαταλέγονται ήδη στα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision, πριν ακόμη ολοκληρωθούν όλες οι εθνικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία, που διατηρεί την κορυφή των στοιχημάτων, φαίνεται να ετοιμάζει μια υποψηφιότητα με βαρύ όνομα και σαφές διεθνές εκτόπισμα, ανεβάζοντας τον πήχη του ανταγωνισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Linda Lampenius, γνωστή στο εξωτερικό ως Linda Brava, η οποία ενώνει δυνάμεις με τον Pete Parkkonen - έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της φινλανδικής pop–rock σκηνής.

Ο φινλανδικός εθνικός τελικός, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου, με το συγκεκριμένο δίδυμο να συγκαταλέγεται στα φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας.

Ποια είναι η Linda Lampenius

Γεννημένη στο Ελσίνκι το 1970, η Lampenius μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και ανέβηκε στη σκηνή από την ηλικία των τριών ετών. Σπούδασε στη φημισμένη Sibelius Academy, ενώ ήδη από παιδί είχε εμφανιστεί ως σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες.

Η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και καλύπτει ένα φάσμα από καθαρά κλασικό ρεπερτόριο μέχρι pop, rock, world και jazz.

Έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Royal Albert Hall, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνή ονόματα όπως ο Andrew Lloyd Webber. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις με συμφωνικές ορχήστρες σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ.

Από την κλασική σκηνή στη mainstream αναγνωρισιμότητα

Η Lampenius φαίνεται πως δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο μουσικό πεδίο. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα με pop–rock προσέγγιση στο βιολί, ενώ το όνομά της συνδέθηκε με μία έντονη σκηνική παρουσία και εμπορική απήχηση.

Έχει υπάρξει τηλεοπτική παρουσιάστρια, συγγραφέας, ακόμη και εκλεγμένο μέλος του δημοτικού συμβουλίου στο Ελσίνκι, δείχνοντας ένα πολυδιάστατο προφίλ που ξεπερνά τα όρια της κλασικής μουσικής.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει δυναμικά στον κλασικό και crossover ήχο, διατηρώντας όμως την ικανότητά της να «γεφυρώνει» διαφορετικά ακροατήρια.

Γιατί θεωρείται απειλή για τον Akyla;

Η πιθανή επιλογή της Linda Lampenius στον φετινό τελικό δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα στη φετινή εξίσωση - ιδιαίτερα με την πρόταση που ακούει στον τίτλο «Liekinheitin» και αποτελεί συνεργασία με τον Pete Parkkonen.

Το «Liekinheitin» κινείται σε δυναμική pop–rock κατεύθυνση, με έντονο ρυθμό, επιθετικό ρεφρέν και παραγωγή που «χτίζει» σταδιακά ένταση μέχρι την κορύφωση. Ο τίτλος - που μεταφράζεται ως «φλογοβόλο» - αποτυπώνει και το ύφος του κομματιού. Η παρουσία ηλεκτρικού βιολιού σε συνδυασμό με τη φωνητική ένταση του Parkkonen δίνει ένα υβριδικό αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο rock attitude και τη mainstream απήχηση.

Η Lampenius φέρνει την τεχνική αρτιότητα και την πολυετή διεθνή εμπειρία της, στοιχεία που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται απαιτητικά live περιβάλλοντα με αυτοπεποίθηση.

Από την άλλη, ο Parkkonen - με πολυετή πορεία στη φινλανδική pop–rock σκηνή - προσθέτει εμπορικό προφίλ και ραδιοφωνική δυναμική. Μαζί, δημιουργούν ένα σχήμα που μπορεί να σταθεί τόσο καλλιτεχνικά όσο και στρατηγικά σε έναν διαγωνισμό όπου η σκηνική αφήγηση παίζει καθοριστικό ρόλο.

https://www.instagram.com/reel/DUGYGrJCKdO/

Η Φινλανδία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι επενδύει σε σύγχρονες, οπτικά δυνατές παραγωγές, και ένα κομμάτι όπως το «Liekinheitin» προσφέρεται για έντονο staging, φωτισμούς υψηλής έντασης και σκηνική κορύφωση που μπορεί να ξεχωρίσει.

Η τελική εικόνα

Αν η Lampenius και ο Parkkonen, επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί στις 28 Φεβρουαρίου, τότε η «μάχη» με τον Akyla δεν θα είναι απλώς θεωρητική.

Προς το παρόν, τίποτα δεν έχει κριθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι ήδη διαμορφώνονται «μονομαχίες» και σενάρια γύρω από το ποια χώρα μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα, επιβεβαιώνει πως η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης.

Η Ελλάδα συζητιέται όσο λίγες χρονιές τα τελευταία χρόνια - θυμίζοντας σε επίπεδο έντασης το κλίμα που επικρατούσε πριν από τη νίκη της στον διαγωνισμό του 2005. Το ενδιαφέρον των fans, οι αναλύσεις στα διεθνή sites και η κινητικότητα στα social media δείχνουν ότι η χώρα μας θεωρείται ξεκάθαρα ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Ο Akylas φαίνεται να αποτελεί το δυνατό χαρτί. Πέρα από τα ρεκόρ που καταγράφει το «Ferto» σε προβολές και ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και τη viral δυναμική που έχει αναπτύξει, η παρουσία του στα προγνωστικά παραμένει σταθερή.

στοιχήματα eurovision

Διατηρείται στη 2η θέση των στοιχημάτων, μια επίδοση που σπάνια έχουμε δει για ελληνική συμμετοχή σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν. Ακόμη και πέρυσι, παρά τη σημαντική επιτυχία της Klavdia με την «Αστερομάτα», η οποία κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό, η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να εδραιωθεί τόσο νωρίς και τόσο σταθερά στα υψηλά στρώματα των προγνωστικών.

Τελικός τον Μάιο

Ο Akylas θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision μέσα από τον ημιτελικό. Σύμφωνα με την κλήρωση κατανομής, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο Α' μισό του ημιτελικού.

Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου , ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν δέκα χώρες, οι οποίες θα συμπληρώσουν τη λίστα του τελικού, όπου και θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη της φετινής διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ηράκλειο - Επιτήδειοι υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και στοχεύουν ηλικιωμένους

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Σε δίκη ο ορειβάτης που άφησε την κοπέλα του να πεθάνει από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή

10:23WHAT THE FACT

Προλήψεις Κινεζικής Πρωτοχρονιάς: Απαγορεύεται το λούσιμο, το κόψιμο νυχιών και οι... χωρισμοί

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Φόβος και τρόμος οι Ρομά - Συνεχίζονται οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς του

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Γονείς καταγγέλλουν νηπιαγωγό για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά - Τι απαντά η πρωτοβάθμια

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουρίνιο «ξεπλένει» τον Πρεστιάνι - «Σε κάθε γήπεδο που παίζει ο Βινίσιους πάντα κάτι συμβαίνει»

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Για 30-40 χρόνια η Ελλάδα είναι καλυμμένη ενεργειακά με τα κοιτάσματά της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τράμπ στηρίζει τον Κάθετο Διάδρομο και την ενεργειακή ασφάλεια

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος 4 μέτρων κατασπάραξε 35χρονη που μάζευε μύδια σε ποτάμι - Σκληρά πλάνα

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοτικά τέλη: «Βραχνάς» στους λογαριασμούς - Πόσο κοστίζουν στις τσέπες μας

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: «Μάχες» Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για τα ημιτελικά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα βάζει φρένο στις οθόνες

09:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λ. Αθηνών - Τροχαίο στην Αττική Οδό

09:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που απειλεί την «πρωτιά» του Akyla

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο, οι δεξαμενές που προσπάθησαν να αλλάξουν και οι καταθέσεις που «καίνε»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δίνει νέες υπερεξουσίες στους κατασκόπους της - «Σε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι»

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό - Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος 4 μέτρων κατασπάραξε 35χρονη που μάζευε μύδια σε ποτάμι - Σκληρά πλάνα

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό - Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Φόβος και τρόμος οι Ρομά - Συνεχίζονται οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Γονείς καταγγέλλουν νηπιαγωγό για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά - Τι απαντά η πρωτοβάθμια

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο, οι δεξαμενές που προσπάθησαν να αλλάξουν και οι καταθέσεις που «καίνε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ