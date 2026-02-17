Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

Δύο 24ώρα πέρασαν από την ανακοίνωση του εκπροσώπου της Ελλάδας, στη φετινή Eurovision, και όλα δείχνουν ότι ο Akylas θα πρωταγωνιστήσει στην 70η διοργάνωση με το κομμάτι «Ferto». Έχοντας κλειδώσει ότι θα διαγωνιστούμε στον Α’ ημιτελικό της 12ης Μαϊου, στη Βιέννη, το βλέμμα στρέφεται στους αντιπάλους και στις προβλέψεις.

Εδώ και εβδομάδες, η χώρας μας φιγουράρει ψηλά στα γραφεία στοιχημάτων και οι πιθανότητες ο Akylas να το «φέρει» είναι πολλές!

Χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή, στο eurovisionworld.com/odds, η Ελλάδα ισοβαθμεί με το Ισραήλ ανάμεσα σε δεύτερη και τρίτη θέση. Στην κορυφή βρίσκεται η Φινλανδία, μία από τις χώρες που πιστεύουν πολύ οι Eurofans. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σουηδία και η Ιταλία, ενώ ακολουθούν Δανία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Μάλτα.

Σε αρκετά από τα στοιχηματικά γραφεία της χώρας, η Ελλάδα τερματίζει φυσικά στην πρώτη θέση αφού πιστεύουν πολύ στην καλλιτεχνική αξία και το ταπεραμέντο του εκπροσώπου μας. Φινλανδία, Ισραήλ και Σουηδία ακολουθούν.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ανατραπούν, όταν θα δοθούν στη δημοσιότητα οι καλλιτέχνες και τα κομμάτια των υπόλοιπων χωρών-αντιπάλων. Ο εκπρόσωπος της Φινλανδίας για την Eurovision 2026 θα αναδειχθεί μέσα από τον εθνικό τελικό Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Nokia Arena. Ο εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision, αντίστοιχα, θα αναδειχθεί μέσα από τον εθνικό τελικό Melodifestivalen 2026, ο οποίος ολοκληρώνεται στις 7 Μαρτίου στη Στοκχόλμη.

Για το Ισραήλ γνωρίζουμε ήδη ότι ο Noam Bettan είναι ο εκπρόσωπος της χώρας. Ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει στόχο αρχικά την πρόκριση από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό. Ο τραγουδιστής αναδείχθηκε μέσα από το μουσικό talent show Hakohav Haba (Rising Star), ο τελικός του οποίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, έπειτα από ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής.

Διαβάστε επίσης