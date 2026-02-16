Eurovision: Ποια τραγούδια δεν πήραν ούτε έναν βαθμό στον εθνικό τελικό

Ο Akylas κρατά στα χέρια του, από το βράδυ της Κυριακής, το εισιτήριο για τη Βιέννη και τη φετινή Eurovision. Ο νικητής αλλά και οι υπόλοιποι 13 καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον εθνικό τελικό και κέρδισαν ένα ζεστό χειροκρότημα για την προσπάθειά τους.

Ωστόσο, δύο εκ των συμμετεχόντων δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε έναν βαθμό. Η Μαρίκα με το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», καθώς και ο leroybroughtflowers με το «SABOTAGE!», ολοκλήρωσαν την πορεία τους με μηδενική βαθμολογία.

Αναλυτικά η βαθμολογία των τραγουδιών:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί «Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί «Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί «Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί «ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί «Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί «YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί «The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί «Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί «Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί «Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί «Europa», STEFI – 1 βαθμός «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί «SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί

Πριν από λίγες εβδομάδες, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Μαρίκα είχε πει για το υποψήφιο τραγούδι της για τη Eurovision: «Ένα κομμάτι που είναι στα αγγλικά το μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί παντού. Θα θέλαμε να είναι στα ελληνικά. Το τραγούδι έχει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αρχαία ελληνική μουσική. Υπάρχουν επτά κλίμακες που ανήκουν στην αρχαία ελληνική μουσική. Έχει και στοιχεία που θυμίζουν κέλτικο, αλλά όλα αυτά είναι αρχαιοελληνικά. Έχει ένα διεθνές άκουσμα και θα αγαπηθεί από τους Ευρωπαίους».

Αντίστοιχα, ο leroybroughtflowers είχε επισημάνει για το τραγούδι του: «Ουσιαστικά μιλάει για το σαμποτάζ που κάνουμε στον εαυτό μας. Παρόλα αυτά, το εξετάζει στο πλαίσιο μίας ερωτικής σχέσης… Εγώ γράφω τα τραγούδια μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτή τη φάση τη δημιουργική. Οπότε θεώρησα ότι θέλω να προβληθώ με τον πραγματικό μου ήχο και σε αυτά τα τρία λεπτά να δουν αυτό που πραγματικά κάνω. Θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί στη Eurovision».