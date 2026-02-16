Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό

Ο εθνικός τελικός για τη φετινή Eurovision είναι γεγονός και, το βράδυ της Κυριακής, μάθαμε το όνομα του Έλληνα εκπροσώπου. Ο Akylas πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη και τον 70ο διαγωνισμό, κερδίζοντας κοινό και κριτικές επιτροπές.

Κερδισμένη, όμως, ήταν και η ΕΡΤ1 καθώς συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Χαρακτηριστικά, ο εθνικός τελικός σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 39,9% στο τέταρτο 00.00-00.15. Στο γενικό σύνολο, είχε μέσο όρο 26,5% ανεβαίνοντας μέχρι το 35% στο τέταρτο.

Ο Akylas θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα, δηλώνοντας μετά τη νίκη του: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, νομίζω ότι παίζω σε ταινία. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τη νίκη μου… Ήταν όλο μαγικό! Όταν είδα τη μητέρα μου να έρχεται στη σκηνή, νόμιζα ότι ήταν σίριαλ»!

Να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής με το κομμάτι «Ferto» έκανε το απόλυτο στη ψηφοφορία. Κατάφερε να συγκεντρώσει 12 βαθμούς από την ελληνική κριτική επιτροπή, 12 από τη διεθνή και 24 από το κοινό!

Διαβάστε επίσης