Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στην ιστορία της Eurovision, όπου κοινό και κριτική επιτροπή… δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον ίδιο καλλιτέχνη! Ο Akylas είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision καταφέρνοντας να κάνει το απόλυτο με το τραγούδι «Ferto»: να συγκεντρώσει 12 βαθμούς από την ελληνική κριτική επιτροπή, 12 από τη διεθνή και 24 από το κοινό!

Συγκινημένος και χωρίς να μπορεί να πιστέψει ότι αγγίζει το όνειρό του, «λύγισε» στην αγκαλιά της μητέρας του, το βράδυ της Κυριακής, στον εθνικό τελικό. Άλλωστε, για τον ίδιο, εκείνη είναι πηγή έμπνευσης όπως και όλα όσα έχουν ζήσει στην οικογένεια. «Κοίτα μαμά όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω θα τα καταφέρω να μη σου λείψει κάτι ξανά...», αναφέρεται στους στίχους. «Το κομμάτι μου μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Είναι βιωματικό. Νιώθω εκτεθειμένος γιατί έχει κομμάτια από τη ζωή μου σε αυτό το τραγούδι. Θέλω να πω, απευθύνομαι στη μητέρα μου», έχει δηλώσει.

Η πορεία του μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολη! Γεννημένος στις Σέρρες το 1999 και μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas μετέτρεψε τα βιώματά του σε καλλιτεχνικά εφόδια και δεν τα παράτησε ποτέ!

https://www.instagram.com/reel/DTf6r3WDS8E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και συμμετείχε σε θεατρικά εργαστήρια, που διαμόρφωσαν την έντονη σκηνική του παρουσία. Πριν την επίσημη δισκογραφική του πορεία, εργάστηκε για δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία, αποκτώντας εμπειρία που ο ίδιος χαρακτηρίζει «masterclass» για την επαγγελματική του εξέλιξη. «Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision», έχει πει ο καλλιτέχνης στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ.

https://www.instagram.com/p/DUNy5yrjfxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρώτη του ευρύτερη αναγνώριση ήρθε μέσα από τα social media, όπου ξεχώρισε με viral διασκευές στο TikTok. Ακολούθησαν επίσημες κυκλοφορίες που τον καθιέρωσαν ως μια φρέσκια πρόταση στην ελληνική pop και electro-pop σκηνή, ενώ συμμετείχε και στο «Voice». Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο του βήμα στη δισκογραφία, υπό τη στέγη της Minos EMI / Universal.

Tα σχόλια στο X

Αγαπημένο πρόσωπο και του Χ, μετά τη χθεσινή του νίκη, το δημοφιλές μέσο πήρε φωτιά!

Ετοιμαστείτε να βγούμε στους δρόμους τον Μάιο, γιατί φέτος μπορεί πραγματικά να κερδίσουμε #singforGreece2026 #eurovisiongr #singforgreece

— Athina? (@riverdalethings) February 15, 2026



Μπράβο σε αυτό το γλυκό παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρρες, χωρίς καμία βοήθεια, μόνο με το όνειρό του να τα καταφέρει, αγωνίστηκε και τα κατάφερε ? Φέρτο μας στις Σέρρες Ακύλα ? #singforGreece2026 #ακυλας

— Eleni Tsangali (@EleniTsangali) February 15, 2026

