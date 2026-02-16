Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

Η πορεία του, η σχέση λατρείας με τη μητέρα του και το όνειρο της Eurovision…

Newsbomb

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

Ελληνικός Τελικός της Eurovision (Sing for Greece 2026), στην Αθήνα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στην ιστορία της Eurovision, όπου κοινό και κριτική επιτροπή… δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον ίδιο καλλιτέχνη! Ο Akylas είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision καταφέρνοντας να κάνει το απόλυτο με το τραγούδι «Ferto»: να συγκεντρώσει 12 βαθμούς από την ελληνική κριτική επιτροπή, 12 από τη διεθνή και 24 από το κοινό!

Συγκινημένος και χωρίς να μπορεί να πιστέψει ότι αγγίζει το όνειρό του, «λύγισε» στην αγκαλιά της μητέρας του, το βράδυ της Κυριακής, στον εθνικό τελικό. Άλλωστε, για τον ίδιο, εκείνη είναι πηγή έμπνευσης όπως και όλα όσα έχουν ζήσει στην οικογένεια. «Κοίτα μαμά όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω θα τα καταφέρω να μη σου λείψει κάτι ξανά...», αναφέρεται στους στίχους. «Το κομμάτι μου μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Είναι βιωματικό. Νιώθω εκτεθειμένος γιατί έχει κομμάτια από τη ζωή μου σε αυτό το τραγούδι. Θέλω να πω, απευθύνομαι στη μητέρα μου», έχει δηλώσει.

Η πορεία του μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολη! Γεννημένος στις Σέρρες το 1999 και μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas μετέτρεψε τα βιώματά του σε καλλιτεχνικά εφόδια και δεν τα παράτησε ποτέ!

https://www.instagram.com/reel/DTf6r3WDS8E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και συμμετείχε σε θεατρικά εργαστήρια, που διαμόρφωσαν την έντονη σκηνική του παρουσία. Πριν την επίσημη δισκογραφική του πορεία, εργάστηκε για δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία, αποκτώντας εμπειρία που ο ίδιος χαρακτηρίζει «masterclass» για την επαγγελματική του εξέλιξη. «Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision», έχει πει ο καλλιτέχνης στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ.

https://www.instagram.com/p/DUNy5yrjfxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρώτη του ευρύτερη αναγνώριση ήρθε μέσα από τα social media, όπου ξεχώρισε με viral διασκευές στο TikTok. Ακολούθησαν επίσημες κυκλοφορίες που τον καθιέρωσαν ως μια φρέσκια πρόταση στην ελληνική pop και electro-pop σκηνή, ενώ συμμετείχε και στο «Voice». Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο του βήμα στη δισκογραφία, υπό τη στέγη της Minos EMI / Universal.

Tα σχόλια στο X

Αγαπημένο πρόσωπο και του Χ, μετά τη χθεσινή του νίκη, το δημοφιλές μέσο πήρε φωτιά!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Φεβρουαρίου

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Ιεράς Οδού – Κυκλοφορικά προβλήματα στο σημείο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

06:50ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιστήμονες της κομπίνας, τα ψεύτικα αιγοπρόβατα, ο Πιτσιλής και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η κίνηση-ματ Aktor και το deal της Εθνικής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πάμε για τα πιο «καυτά» play offs που έγιναν ποτέ

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων - Είδος προς εξαφάνιση τα μικρά ακίνητα

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Οδηγός γλίτωσε την τελευταία στιγμή από καθίζηση του οδοστρώματος - «Πετάχτηκα από τη θέση του συνοδηγού»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Όλες οι ημερομηνίες

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα υπογράφεται η μίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μεταξύ Ελλάδας και Chevron-Hellenic Energy σε θαλάσσιες περιοχές νότια Πελοποννήσου και Κρήτης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Ιεράς Οδού – Κυκλοφορικά προβλήματα στο σημείο

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ