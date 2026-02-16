Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

Ο κύβος ερρίφθη και ο Akylas είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision. Έπειτα από τους δύο ημιτελικούς, το «Sing for Greece» επέστρεψε απόψε στη συχνότητα της ΕΡΤ1 και, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε το όνομα του καλλιτέχνη που θα ταξιδέψει στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό.

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και ο Akylas πλέον κρατά το πολυπόθητο εισιτήριο στα χέρια του. Από την πρώτη στιγμή που το κομμάτι «Ferto» είχε δοθεί στη δημοσιότητα, είχε προκαλέσει «τρέλα» στο κοινό και στους χρήστες του X δίνοντας τον παλμό. Ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του και στην Ευρώπη με τους Eurofans ήδη να τον έχουν ξεχωρίσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο Akylas σάρωσε όχι μόνο στο κοινό, αλλά και στις κριτικές επιτροπές.

Η διεθνής επιτροπή έδωσε τους 12 βαθμούς στον καλλιτέχνη, όπως και η ελληνική.

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός, αυθεντικός, να ακολουθείς τα όνειρά σου», ήταν τα πρώτα του λόγια μετά τη νίκη.

Η Ελλάδα φιγουράρει, τις τελευταίες εβδομάδες, στην τρίτη θέση των στοιχηματικών για νίκη και αυτό αποτελεί μία ευχάριστη εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα ξεκινήσει και η προώθηση της ελληνικής συμμετοχής.