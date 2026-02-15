Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision
Το X δεν σταματά να σχολιάζει…
Ένα μικρό πάρτι έχει στηθεί και απόψε στο X, με το «Sing for Greece» να έχει γίνει trend. Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου σχολιάζουν τους 14 καλλιτέχνες, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένες συμμετοχές και βγάζοντας τους δικούς τους νικητές.
Την τιμητική τους έχουν ο Akylas, όπως άλλωστε και οι «παραφωνίες» της αποψινής βραδιάς.
Να σημειωθεί ότι σε λίγη ώρα θα γνωρίζουμε το όνομα του καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα φιγουράρει στη λίστα με τα μεγάλα φαβορί.
